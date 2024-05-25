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社區公園市有地雜亂 桃市清查

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市龍潭區旭日公園產權移撥給政府變公有地，社區管委會不願維護，雜草叢生。圖／市議員徐玉樹提供
桃園市龍潭區旭日公園產權移撥給政府變公有地，社區管委會不願維護，雜草叢生。圖／市議員徐玉樹提供

桃園市龍潭區烏林里有日出、旭日2座公園土地，產權皆為政府所有，但環境品質天差地別，前者遊樂設施完善且有天幕遮陽避雨，後者雜草叢生。

議員徐玉樹發現旭日是早期私有地興辦事業開發案設置，依開發計畫約定公園土地歸政府、維管歸社區管委會，管委會不管就會衍生亂象；桃園市政府也注意到問題，正盤點全市其他相似情況。

徐玉樹昨天在議會質詢指出，類似旭日公園情況的公園不在少數，有的是開發商在申請開發計畫時約定，後續未交接給社區管委會，甚至刻意隱瞞，所以爭議不少也不小，市府應該介入處理。

市長張善政昨答詢表示，公園的產權如是屬於市府，會請相關單位釐清管理權責；工務局長汪在宙則補充，已請地政局清查全桃園市有多少類似件，目前還在統計整理。

地政局表示，目前查出全市約有40座公園土地屬市府、維管權責屬社區管委會，但並非所有公園維管都有問題，有公園位於封閉型社區，10多年來一直維護很好，後續將把整理資料送工務局，內部開會形成共識再由市長定奪。

桃園市龍潭區日出公園由公所維護，不僅運動設施完善，還有天幕遮陽避雨。圖／議員徐玉樹提供
桃園市龍潭區日出公園由公所維護，不僅運動設施完善，還有天幕遮陽避雨。圖／議員徐玉樹提供

桃園 管委會

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