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苗栗頭份親子館 擬日增1場次

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣頭份親子館廣受好評，開放使用人數經常額滿，想要入內得排隊等候。本報資料照片
苗栗縣頭份親子館廣受好評，開放使用人數經常額滿，想要入內得排隊等候。本報資料照片

苗栗縣頭份親子館廣受好評，館外常見民眾大排長龍候位入場，加上時節即將進入夏季，議員曾玟學建議縣府調整使用時間，增加開放場次，讓更多人受惠；對此，縣長鍾東錦允諾調整，由社會局研議細節。

頭份親子館今年3月底開幕，除周一公休，每天上、下午各開放3小時供民眾使用，最多可同時供105人使用，至今使用人次已突破1萬名。

曾玟學昨在議會質詢指出，頭份親子館夯，場外候補人數從原本5組增加到10組仍供不應求，經常可見排隊人龍久候，建議比照新竹香山親子館，將開放場次從每天2場調整為每天3場，讓大家都有機會使用。另外，希望館外能增設座椅、遮陽棚架和簡易兒童遊樂設施，避免民眾乾等。

鍾東錦答詢時表示自己去過親子館3次，每次都客滿，了解年輕家長都很重視親子館功能，會盡快改善。

社會處長張國棟表示，親子館使用量持續成長，目前考慮從上午時段再分割出1個新場次，也計畫在親子館2樓增設遮陽棚及花架、園藝等設施，供候補入場的民眾使用，但施工需要時間，短期會以移動式棚架解決館外民眾遮陽避雨問題。

親子 鍾東錦 頭份

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