芎林廢木場燒出民怨 縣府將重罰

新竹縣芎林鄉飛鳳山「倒別牛」廢木材堆置場悶燒超過8天7夜，火勢截至昨天晚仍未撲滅，周邊居民連日來緊閉門窗，甚至有人因悶出病掛急診，罵聲連連。新竹縣政府昨出手，將依空氣汙染防制法、區域計畫法等重罰業者，還要查是否有違建。業者喊冤，起火原因不明，外界指責「難以接受」。

據了解，發生火警的木材堆置場占地10公頃，區域內土地都堆滿木料，堆放高度超過4層樓；起火後消防局與業者都有派水車灌救，但木材數量龐大，地形狹窄，大型機具不易進駐清運，火勢反覆延燒、悶燒，難以撲滅。縣府昨一度請空勤支援直升機滅火，但因天候不佳暫緩。

緊鄰火場的新鳳村長吳昌樺說，該木材堆置場去年設立，曾更換公司名字及負責人，現場堆放木材龐大，主要是刨成木屑陪養菌菇，村民質疑合法性，但農政單位都說合法。

吳昌樺說，堆置場起火後煙塵飄散，村民多緊閉門窗，悶熱導致多人身體不適掛急診，地方都反對堆置場繼續存在，希望政府出面代位求償，替村民討公道。

堆置場火警已延燒8天7夜，新竹縣環保局監測，火警造成空汙影響多鄉鎮，PM2.5（細懸浮微粒）每立方公尺35微克，考慮依空汙法開罰500萬元。農業局、地政局昨認定，業者堆置木材未事先申請，將依區域計畫法裁罰。縣府人員也在堆置場內發現建物，後續將調查是否屬違章建築。

堆置場張姓業者昨喊冤，他強調起火原因不明、調查結果未出爐，對外界指責感到「很悶，難以接受」；火災發生後，他每天到現場關心，自雇8輛水車載水滅火，無奈火勢反覆復燃。

業者強調，他關心地方事務，鄰近的鄉鎮公所、機關學校或路樹修剪的樹枝，也都送到堆置場內，他從沒收處理費，只希望火快熄滅。