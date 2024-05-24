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芎林廢木場燒8天7夜釀空汙 竹縣府將開罰還要查違建

聯合報／ 記者吳傑沐巫鴻瑋／新竹即時報導
芎林廢木材堆置場大火從上周持續悶燒至今，縣府預告將對業者祭出數條開罰。圖／竹縣府提供
芎林廢木材堆置場大火從上周持續悶燒至今，縣府預告將對業者祭出數條開罰。圖／竹縣府提供

新竹縣芎林鄉飛鳳山旁「倒別牛」廢木材堆置場起火超過1周至今未熄，造成空汙影響周邊鄉鎮，新竹縣府今下午宣布將對業者依空汙法、廢清法及違反區域計畫法等進行裁罰，同時發現木材場內有建物，將查報是否為違建。

新竹縣環保局表示，廢木材堆置場大火造成空汙影響多個鄉鎮，空汙監測數據PM2.5一度測得35μg/m3，雖數值正在下降，但仍有濃厚燃燒異味，將依空汙法對業者裁罰，但裁罰金額須待火勢熄滅後，再依照燃燒面積、木材體量及空汙影響範圍決定，後續也會依廢清法要求業者清除，限期不改善就會連續開罰。

新竹縣府農業處、地政處及環保局今天上午前往現勘，認定該土地為農牧用地卻未農用，堆置木材也沒有事先申請，屬違規行為，將由地政處依違反區域計畫法裁罰。

新竹縣環保局指出，為了防範未來再發生私人木材堆置場未受監管而發生災害，正規畫廢木料再利用的合適方案，評估會與民間廠商合作，讓縣內回收的廢木料轉製為燃料，或利用環保局巨大家具處理廠，處理及再利用木料資源。

縣府跨局處現勘時還發現木材場內有一棟建物，未符合農業使用相關規定。工務處指出，將請鄉公所查報該建物是否為違章建築，若確定是違章建築，則會請地主限期補照或自行拆除。

新竹縣消防局建議，木材堆置場應分區堆置、保持防火間隔，同時設置灑水設備、定時檢測溫度、灑水翻堆降溫等，並記錄進出紀錄，增加去化減少堆積數量，否則難保未來再有其他木材場發生大火，讓消防人員疲於奔命又滅不掉。

新竹 環保局

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