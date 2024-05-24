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家長帶娃大排長龍 苗議員促檢討頭份親子館量能

中央社／ 苗栗縣24日電

苗栗縣政府在頭份市興建縣內首座親子館於3月開幕，縣議員曾玟學今天指出，屢有家長帶著孩童在館外大排長龍，盼能提升空間及服務量能；對此，縣府允諾檢討調整。

頭份親子館是苗縣首座室內親子館，也是擁有戶外場地的親子館，提供0至6歲嬰幼兒寓教於樂環境，3月底開幕營運以來，吸引許多親子入館體驗。

無黨籍苗栗縣議員曾玟學今天在議會質詢時表示，頭份親子館目前館內工作人員僅7人，且上、下午兩時段，各開放網路預約、現場報名共25組，在線上名額經常秒殺的情況下，許多家長帶著孩子到場，只能在館外苦等。

曾玟學指出，頭份竹南地區年輕人口增加，親子館目前開放的名額數量遠遠不及家長需求，常有家長帶著孩子大排長龍，建議比照新竹市香山親子館，調整增加時段及入場名額；另外，戶外區增設雨遮、座椅等簡易設施，讓即使在現場「候位」的大小朋友也有較為舒適空間。

苗栗縣長鍾東錦表示，他去過親子館3、4次，每次幾乎都客滿，顯示頭份地區的確「生機蓬勃」，在少子化趨勢下看到國家未來的希望，要求社會處儘速檢討，提升親子館服務量能。

社會處長張國棟指出，近期內部檢討已朝1天開放3場次規劃，同時調整增加入館親子組數；目前館內開放空間僅限於1樓，未來也評估於2樓架設遮陽網，作為等待遊戲區，會綜合思考進行改善。

親子 頭份

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