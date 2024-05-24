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高虹安施政報告無法提問 議員質疑藍白聯手非首次

中央社／ 新竹市24日電
新竹市長高虹安赴新竹市議會進行施政報告，由於報告結束已超過中午12時，主席副議長余邦彥宣布散會優先。有民進黨議員質疑，議會藍白聯手不讓議員提問已非首次。聯合報系記者巫鴻瑋／攝影
新竹市長高虹安赴新竹市議會進行施政報告，由於報告結束已超過中午12時，主席副議長余邦彥宣布散會優先。有民進黨議員質疑，議會藍白聯手不讓議員提問已非首次。聯合報系記者巫鴻瑋／攝影

新竹市長高虹安今天在新竹市議會進行施政報告，由於報告結束已超過中午12時，主席副議長余邦彥宣布散會優先。有民進黨議員質疑，議會藍白聯手不讓議員提問已非首次。

新竹市議會第11屆第3次定期會今天進行市長施政報告，高虹安約上午10時45分上台報告，以10大施政策略及5大價值核心進行報告，提出市府1年多來各項施政成果。

由於高虹安報告結束已超過12時，擔任會議主席的國民黨籍副議長余邦彥表示，議員們有問題可利用市政總質詢提問，宣布散會優先。

民進黨新竹市議員楊玲宜在臉書（Facebook）發文表示，新竹市人對市政革新寄予厚望，但高虹安上任1年多來，各項重大建設工程流標、交通依舊壅塞、孩童等不到通學專車、公園綠地雜草叢生等。

針對今天高虹安施政報告未留時間給議員提問，楊玲宜說，議會藍白聯手不給議員提問已非第1次，對於高虹安這1年多來的市政表現，是禍害還是革新，相信市民心中有1把尺。

民進黨新竹市議員林盈徹向中央社記者表示，高虹安的施政報告提起大數據、智慧服務，但新竹市清運網手機APP今年初推出後，至今至下載平台上的評價卻只有1.8顆星，希望標榜「大數據專家」出身的高虹安能再加油。

時代力量新竹市議員林彥甫透過文字表示，高虹安去年9月推出的青年租金加碼政策，預計每年補貼4000戶，但至今只受理約200件，達成率僅5%，很明顯市府大撒幣無效，政策完全搞錯方向。

有關青年租金補助政策，新竹市政府都市發展處透過文字向中央社記者表示，除符合第3級核定戶（家庭成員1人且未滿40歲，且未具有經濟或社會弱勢身分者），並以設籍及租屋於竹市為限，提供加碼補貼金額，受理期間為去年9月1日至今年12月31日，將主動通知符合竹市加碼補貼資格之青年提出申請，並加強宣導。

議員 高虹安

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