桃園大圳100周年皆結合大數據節水 6月穩定供灌

桃園大圳於1924年通水，現今灌溉面積將近2萬公頃，今年適逢通水100周年，今舉行「圳頭祭」紀念過去殉職或病故工程人員，並展開為期半年的系列活動。目前農水署桃園管理處仍維持供2停4供灌方式，各埤塘儲水約有7成，6月將進入抽穗期，若有降雨超過20毫米才會停供。農田水利署長蔡昇甫表示，將結合大數據及雲端計算，讓供水更精準更省，穩定供水。

桃園大圳通水百周年紀念系列活動，今以「圳頭祭」揭開序幕，緬懷開鑿桃園大圳因公殉職的農田水利先烈，也祈求眾神明及開圳顯祖保佑水路暢通平安、風調雨順。

農水署長蔡昇甫表示，過去桃園無水可用，先人篳路藍縷興建桃園大圳，讓地方農民有水可以灌溉，也讓桃園成為北部最大糧倉。當年興建大圳是北部最大的工程，時至今日要面對氣候變遷挑戰，照理說用水會更加困難，不過透過水利人協助大圳運作，帶動桃園工業、商業及科技業用水發展，未來在不影響供水前提下，讓民眾更親近水圳。

桃園管理處長何明光說，100年前在測量儀器沒很精準的時代下，先人相當不容易得從石門水庫至八德區介壽路，打通興建16公里長、寬及高3.6公尺的馬蹄型隧道，並蓋好12條支線，通水的這100年，每年桃園大圳輸水約3至4億噸。

何明光說，目前供水農業用水占49％、工業用水11％及民生用水40％，近期的確出現水情不好情況，不過桃管處透過抽取老街溪、新街溪水供灌，這一季可以安然度過，也會持續努力維護大圳，全年通水。桃管處表示，6月開始一天供水70至80萬噸，6月將進入抽穗期，將天天供灌，若降雨超過20毫米才會停供。

蔡昇輔表示，為維持大圳運作，結合新科技透過大數據及雲端計算，讓農民不只是有水，而且是更精準、更穩定的用水。桃管處說明，約3年前開始透過科技管理供水，如監測埤塘水位及估算未來降雨量來調節供水，目前還在逐步調整，再經過長時間累積測試，定能更有效節水。