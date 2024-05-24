快訊

寶萊塢式逮捕？印度警車闖醫院「一路開上4樓」 混亂影像瘋傳

解放軍圍台軍演 基層藥師憂「最糟糕情況」：中共根本不用打

遭控「妨害性自主」 賀軍翔發聲明止血：未與人有踰矩行為

獲選百大青農 新「橄欖先生」余振華將推廣食農教育

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
余振華說「獲獎當然很開心，聽說還可以免息貸款500萬元！」記者吳傑沐／攝影
余振華說「獲獎當然很開心，聽說還可以免息貸款500萬元！」記者吳傑沐／攝影

農業部第7屆全國百大青農選拔名單出爐，新竹縣寶山鄉橄欖產銷班長余振華，子承父業，歷經10年光景的努力，為橄欖產業賦予新的面貌獲獎。縣府農業處、鄉公所及農會今天上午共同前往橄欖合作社向他祝賀，期待這位新「橄欖先生」能帶領產銷班團隊，進一步的結合當地農產永續發展。

今年45歲的余振華，20年前退伍後原本是在竹科高科技產業公司任職工作，10年前才返家接棒，從父親余宗禧手中接下橄欖產業，去年剛獲產銷班員推舉接任班長，今年又獲選為全國百大青農的肯定，更加深余振華要持續推廣橄欖產業的決心。

寶山鄉橄欖產業可說是全國獨一份，從早期成立合作社改為產銷班後，目前班員15人，種植面積約40公頃。從育苗、推廣種植起步，不斷研發創新橄欖的用途，成功打造「橄欖先生 MisterOlive 」品牌，近年來，余振華更是突破技術瓶頸，進入生物科技領域，成功開發出一系列萃取橄欖多酚的保健用品。

值得一提的是，其父余宗禧也在1988年獲得全國十大傑出農村青年殊榮，而他們自家的橄欖產品在1997、1999、2008年分別榮獲多項全國優良食品金牌獎。

鄉長邱振瑋說，這份傑出的成就，不僅是余振華先生個人的榮耀，也是寶山鄉農業的驕傲，希望余振華及橄欖產銷班團隊在未來的日子裡，繼續為農業創新和發展貢獻力量，讓更多人受益於他們的優質產品。

「獲獎當然很開心，聽說還可以免息貸款500萬元！」余振華說，自家種植橄欖面積約3甲地，主要以收購加工為主，自行研發的橄欖茶、橄欖粉、橄欖糖，也都是國外所沒有的健康食品，未來重心將放在推展橄欖森林的食農教育方面。

余宗禧則說，人都會老，孩子願意回來住、回來幫忙，當然很欣慰，雖然有時父子意見不同有所爭執，但年輕人有年輕人的眼光，這都是承接家業必經過程，而且兒子也做得很棒，以他為榮。

縣府農業處表示，這屆還有湖口曾浩真的有機蔬菜，關西劉興檀的裕大仙草，也獲選榜上有名，下周起將再安排時程分別前往祝賀。

縣府農業處、鄉公所及農會今天上午共同前往橄欖合作社貼紅榜，向余振華祝賀。記者吳傑沐／攝影
縣府農業處、鄉公所及農會今天上午共同前往橄欖合作社貼紅榜，向余振華祝賀。記者吳傑沐／攝影
余振華（右）子承父業，從父親余宗禧手中接下橄欖加工產業，歷經十年光景的努力，為橄欖產業賦予新的面貌，獲獎可謂實至名歸。圖／余振華提供
余振華（右）子承父業，從父親余宗禧手中接下橄欖加工產業，歷經十年光景的努力，為橄欖產業賦予新的面貌，獲獎可謂實至名歸。圖／余振華提供
余振華說，自家種植橄欖面積約3甲地，主要以收購加工為主，自行研發的橄欖茶、橄欖粉、橄欖糖，也都是國外所沒有的健康食品。記者吳傑沐／攝影
余振華說，自家種植橄欖面積約3甲地，主要以收購加工為主，自行研發的橄欖茶、橄欖粉、橄欖糖，也都是國外所沒有的健康食品。記者吳傑沐／攝影
縣府農業處、鄉公所及農會今天上午共同前往橄欖合作社貼紅榜，向余振華祝賀。記者吳傑沐／攝影
縣府農業處、鄉公所及農會今天上午共同前往橄欖合作社貼紅榜，向余振華祝賀。記者吳傑沐／攝影

團隊 年輕人 青農

延伸閱讀

新北包種茶評鑑 27歲蔡智霖成最年輕特等獎得主

冠軍小農年銷破億！全聯「小農直採」24小時產地新鮮直送到店「我生產的 我負責」

農業部百大青農公布 雲林14人入選歷年之最

台大博士生轉行當農夫 他參加農業達人賽拿獎 樂推食農教育

相關新聞

桃園大圳100周年皆結合大數據節水 6月穩定供灌

桃園大圳於1924年通水，現今灌溉面積將近2萬公頃，今年適逢通水100周年，今舉行「圳頭祭」紀念過去殉職或病故工程人員，...

獲選百大青農 新「橄欖先生」余振華將推廣食農教育

農業部第7屆全國百大青農選拔名單出爐，新竹縣寶山鄉橄欖產銷班長余振華，子承父業，歷經10年光景的努力，為橄欖產業賦予新的...

頭份親子館2個月入館人次破萬 曾玟學籲改善候位服務

苗栗縣首座大型親子館「頭份親子館」3月開幕，迄今營運2個多月已有一萬多人次入館，受家長和兒童喜愛，但入館主要採預約制，經...

高虹安赴議會施政報告 新竹市交通仍是最大的問題

新竹市長高虹安今上午赴市議會施政報告，她首先提到上任一年多以來市府團隊兢兢業業、感謝市民支持，除了教育，產業、觀光等，市...

新埔風華完整拼圖 最後待修古蹟朱氏家廟今上梁

新竹縣新埔鎮舊城區內縣定古蹟眾多，更有三街六巷九宗祠之說，最後一處朱氏家廟尚未修復，今舉行工程上樑儀式，總經費3千萬元，...

桃園龍潭2里前年淹水 市府啟動改善工程預計今年完工

桃園龍潭區雙連街209巷於前年9月11日遇到強降雨，造成路面淹水，經查為霄裡溪排水幹線九座寮橋上游段渠道斷面不足，及既有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。