獲選百大青農 新「橄欖先生」余振華將推廣食農教育

農業部第7屆全國百大青農選拔名單出爐，新竹縣寶山鄉橄欖產銷班長余振華，子承父業，歷經10年光景的努力，為橄欖產業賦予新的面貌獲獎。縣府農業處、鄉公所及農會今天上午共同前往橄欖合作社向他祝賀，期待這位新「橄欖先生」能帶領產銷班團隊，進一步的結合當地農產永續發展。

今年45歲的余振華，20年前退伍後原本是在竹科高科技產業公司任職工作，10年前才返家接棒，從父親余宗禧手中接下橄欖產業，去年剛獲產銷班員推舉接任班長，今年又獲選為全國百大青農的肯定，更加深余振華要持續推廣橄欖產業的決心。

寶山鄉橄欖產業可說是全國獨一份，從早期成立合作社改為產銷班後，目前班員15人，種植面積約40公頃。從育苗、推廣種植起步，不斷研發創新橄欖的用途，成功打造「橄欖先生 MisterOlive 」品牌，近年來，余振華更是突破技術瓶頸，進入生物科技領域，成功開發出一系列萃取橄欖多酚的保健用品。

值得一提的是，其父余宗禧也在1988年獲得全國十大傑出農村青年殊榮，而他們自家的橄欖產品在1997、1999、2008年分別榮獲多項全國優良食品金牌獎。

鄉長邱振瑋說，這份傑出的成就，不僅是余振華先生個人的榮耀，也是寶山鄉農業的驕傲，希望余振華及橄欖產銷班團隊在未來的日子裡，繼續為農業創新和發展貢獻力量，讓更多人受益於他們的優質產品。

「獲獎當然很開心，聽說還可以免息貸款500萬元！」余振華說，自家種植橄欖面積約3甲地，主要以收購加工為主，自行研發的橄欖茶、橄欖粉、橄欖糖，也都是國外所沒有的健康食品，未來重心將放在推展橄欖森林的食農教育方面。

余宗禧則說，人都會老，孩子願意回來住、回來幫忙，當然很欣慰，雖然有時父子意見不同有所爭執，但年輕人有年輕人的眼光，這都是承接家業必經過程，而且兒子也做得很棒，以他為榮。