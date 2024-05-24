頭份親子館2個月入館人次破萬 曾玟學籲改善候位服務

苗栗縣首座大型親子館「頭份親子館」3月開幕，迄今營運2個多月已有一萬多人次入館，受家長和兒童喜愛，但入館主要採預約制，經常可見現場有「候位」的親子大排長龍，縣議員曾玟學關切使用情況，建議比照新竹香山親子館分3個時段入館且提高入館組數，縣長鍾東錦認同並指示社會處盡快調整，讓更多親子能入館體驗。

曾玟學在議會質詢指出，頭份親子館外常見未預約的親子到現場報名或候位入館，但現在天候漸炎熱，館外應增設遮陽避雨及座椅等，並增設簡易的兒童遊戲設施，並建議比照新竹香山親子館每天分3個場次，提高入館親子名額。

頭份親子館3月30日開幕並委外營運，從3月初實際營運迄今已有一萬多人次入館，使用率高，開放時間從周二至周日，入館分上、下午2個時段各3小時，其中20組採線上預約、5組現場入館，但因親子入館興趣高，現已調整為每時段預約增至25組、現場報名增為10組，總計每時段已提升到35組，每組親子可「兩大一小」或「一大兩小」入館。

縣長鍾東錦答詢說，他去過親子館3次，每次都客滿，可見相當多頭份、竹南的年輕家長重視親子館功能，館內人力增加及改善設施會盡快辦理。