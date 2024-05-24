高虹安赴議會施政報告 新竹市交通仍是最大的問題

新竹市長高虹安今上午赴市議會施政報告，她首先提到上任一年多以來市府團隊兢兢業業、感謝市民支持，除了教育，產業、觀光等，市府持續改善新竹市長期交通壅塞及停車位不足問題；不過時代力量黨團批評市府漠視交通，更與新竹縣府合作改善交通上消極、缺乏參與。

高虹安表示，新竹市為改善交通問題，提早2年通車慈濟路、關新路延伸段，更規畫興建延平、馬偕及停七停車場，紓解停車需求，還引進GoShare共享機車服務、增班市區公車、鼓勵使用Tpass及YouBike等，也持續推動縣市先導公車、大新竹輕軌、關埔空橋等計畫，要打造交通暢行的城市。

不過時力市議會黨團批評，市府漠視交通問題「消極態度令人懷疑市府對解決塞車問題的決心」，舉例指出新竹縣市合作溝通改善經國大橋，但市府卻缺席說明會、沒有參與表態，只有高虹安說配合新竹縣，而非做出符合市民利益的共同決策。

高虹安今施政報告花了1小時說明，除交通外，她也提到對於市民關心的「老幼共好」社福政策，市府今年1月起已提高生育津貼補助至3萬元，並放寬好孕專車搭乘範圍、擴大凍卵補助對象、開辦香山區定點臨托。且持續擴大敬老卡及愛心卡服務、補助長輩全口假牙、發放弱勢長者營養金、啟用千甲日照中心、擴增長照專車接送服務至苗栗等政策推動。

教育方面，因新竹市持續面臨教育量能吃緊情況，市府正加速推動關埔國小三期、建功高中新建校舍、市立新竹幼兒園新建工程，並預計113至115學年度在香山、成德、建功3所市立高中增開14班。高虹安認為智慧校園是重點項目，目前正籌備成立數位實驗高中，教育局每年還要增購800台大屏及1000台平板，讓新竹市「班班有大屏、一師一載具」。