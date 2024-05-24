快訊

為何iOS 17.5出現「已刪除的照片」？蘋果澄清2大動作沒做好：還是會出現

太神了！媽媽睡覺吹定頻冷氣 電費帳單竟「應繳0元」網看傻

合點、錢都菜盤都見活蛞蝓！鹽醋、小蘇打粉洗蔬菜才乾淨？譚敦慈破迷思「用這個才正確」

新埔風華完整拼圖 最後待修古蹟朱氏家廟今上梁

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣定古蹟新埔朱氏家廟今天上午舉行修復工程上樑儀式，總經費3千萬元，預定11月底竣工。記者吳傑沐／攝影
新竹縣定古蹟新埔朱氏家廟今天上午舉行修復工程上樑儀式，總經費3千萬元，預定11月底竣工。記者吳傑沐／攝影

新竹縣新埔鎮舊城區內縣定古蹟眾多，更有三街六巷九宗祠之說，最後一處朱氏家廟尚未修復，今舉行工程上樑儀式，總經費3千萬元，預定11月底竣工；縣長楊文科強調，這是新埔風華再現最後一塊拼圖，奠定新埔宗祠文化發展基礎。

縣府文化局2009年起推動執行「新埔宗祠博物館計畫」，包含范氏家廟、林氏家廟、陳氏宗祠、新埔國小校長宿舍、張氏家廟、劉家祠、潘屋、朱氏家廟、吳濁流故居及上枋寮劉宅等共10處，朱氏宗祠是「新埔三街六巷九宗祠」最後待修復。

文化局長章宗耀表示，文化部文化資產局2014年起陸續補助新埔朱氏家廟修復等工程計畫，總經費3498萬元；朱氏家祠展開修復工程，獲補助3000萬元，預定5月28日開工，11月28日完工。

新埔朱氏家廟位在新埔和平街上，建築規模是一堂三橫的三合院，堂號「沛國堂」，原是朱氏子孫搬到新埔的住屋，宗親見此地風水極佳改為朱氏家廟。

縣府今舉辦上樑典禮，楊文科表示，感謝文化部補助，不但符合家族寄望，也是新埔風華再現最後一塊拼圖。

修復朱氏家廟工程上樑，儀式遵循古禮焚香敬天，祈求平安順利。記者吳傑沐／攝影
修復朱氏家廟工程上樑，儀式遵循古禮焚香敬天，祈求平安順利。記者吳傑沐／攝影
新竹縣長楊文科（右五）偕同朱氏族人、新埔各宗族代表、民代參加上樑儀式。記者吳傑沐／攝影
新竹縣長楊文科（右五）偕同朱氏族人、新埔各宗族代表、民代參加上樑儀式。記者吳傑沐／攝影

文化局 楊文科

延伸閱讀

楊文科將出席520就職典禮 向議會請假獲支持

國中會考竹縣設8考場送運動飲料 楊文科視察整備

台31線蓋4公里長隧道南延 竹縣府估費用高達60億中央不補助

高虹安出席520前先喊話 楊文科卻因「這件事」還不確定

相關新聞

桃園龍潭2里前年淹水 市府啟動改善工程預計今年完工

桃園龍潭區雙連街209巷於前年9月11日遇到強降雨，造成路面淹水，經查為霄裡溪排水幹線九座寮橋上游段渠道斷面不足，及既有...

新埔風華完整拼圖 最後待修古蹟朱氏家廟今上梁

新竹縣新埔鎮舊城區內縣定古蹟眾多，更有三街六巷九宗祠之說，最後一處朱氏家廟尚未修復，今舉行工程上樑儀式，總經費3千萬元，...

影／復刻一甲子前345公里的挑戰！苗栗「鐵馬進香團」冒雨出發

苗栗市鐵馬進香團今天清晨6點40分從苗栗天后宮出發，市長余文忠和400多名騎士冒雨前行往北港朝天宮，展開2天1夜的進香之...

大矽谷效應 桃園憂產業用地不足

賴清德總統喊出「桃竹苗大矽谷計畫」，預估4年創造6兆產值、14萬就業人口，但產業用地不足窘境已浮現。桃園市產業用地使用率...

廣角鏡／金針賞花節 大湖明登場

苗栗縣大湖鄉苗61線旁的社寮角堤防近年經補助美化，800公尺長金針花廊道近日盛開，吸引遊客朝聖。大湖鄉公所將於明天起至6...

供水綢繆 苗栗推天花湖水庫 竹縣盼建寶三

中央推動桃竹苗大矽谷計畫，但水電供應能力是一大考驗。縣長鍾東錦昨天在議會答詢，回應民代表示天花湖水庫當地居民有九成以上希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。