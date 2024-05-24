新埔風華完整拼圖 最後待修古蹟朱氏家廟今上梁

新竹縣新埔鎮舊城區內縣定古蹟眾多，更有三街六巷九宗祠之說，最後一處朱氏家廟尚未修復，今舉行工程上樑儀式，總經費3千萬元，預定11月底竣工；縣長楊文科強調，這是新埔風華再現最後一塊拼圖，奠定新埔宗祠文化發展基礎。

縣府文化局2009年起推動執行「新埔宗祠博物館計畫」，包含范氏家廟、林氏家廟、陳氏宗祠、新埔國小校長宿舍、張氏家廟、劉家祠、潘屋、朱氏家廟、吳濁流故居及上枋寮劉宅等共10處，朱氏宗祠是「新埔三街六巷九宗祠」最後待修復。

文化局長章宗耀表示，文化部文化資產局2014年起陸續補助新埔朱氏家廟修復等工程計畫，總經費3498萬元；朱氏家祠展開修復工程，獲補助3000萬元，預定5月28日開工，11月28日完工。

新埔朱氏家廟位在新埔和平街上，建築規模是一堂三橫的三合院，堂號「沛國堂」，原是朱氏子孫搬到新埔的住屋，宗親見此地風水極佳改為朱氏家廟。