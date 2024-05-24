桃園龍潭2里前年淹水 市府啟動改善工程預計今年完工

桃園龍潭區雙連街209巷於前年9月11日遇到強降雨，造成路面淹水，經查為霄裡溪排水幹線九座寮橋上游段渠道斷面不足，及既有箱涵束縮造成周邊鄰近地區淹水，為改善龍潭區上華里及九龍里的周邊淹水問題，桃園水務局於河道兩側新建護岸改善，工程總經費約2280萬元，工程去年8月開工，預計今年6月完工，保全霄裡溪排水幹線九座寮橋上游段，周邊1.44公頃及約230人生命財產安全。

前年9月11日強降雨，造成龍潭區雙連街209巷路面淹水，經查霄裡溪排水幹線九座寮橋上游段，因渠道斷面不足及既有箱涵束縮造成周邊鄰近地區淹水，為改善龍潭區上華里及九龍里的周邊淹水，辦理霄裡溪排水幹線於雙連街209巷旁的護岸改善工程。

工程將於河道兩側新建護岸，改善霄裡溪上游易淹水瓶頸點，改善長度約203公尺，完成後可容納10年重現期距洪峰流量，25年重現期距洪水位不溢堤，並保持霄裡溪排水幹線下游水路暢通，降低洪災所帶來的威脅和損失，保全霄裡溪排水幹線九座寮橋上游段，周邊1.44公頃及約230人口生命財產安全。