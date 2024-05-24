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影／復刻一甲子前345公里的挑戰！苗栗「鐵馬進香團」冒雨出發
苗栗市鐵馬進香團今天清晨6點40分從苗栗天后宮出發，市長余文忠和400多名騎士冒雨前行往北港朝天宮，展開2天1夜的進香之旅；這項結合媽祖信仰和自行車運動精神的進香活動，往返長達345公里，途經苗栗、台中、彰化、雲林，預計今天傍晚抵達朝天宮，明天下午返回苗栗市。
苗栗市公所2018年首度推出「復刻版」鐵馬進香，盼重現半世紀以前苗栗民眾和青年騎自行車往返北港進香的風情，近兩年還打造古色古香的三輪車式媽祖進香車，視為全台唯一的媽祖「專用座駕」，今年更斥資30多萬元，新增一輛全新設計的多功能轎式三輪車，由余文忠領騎，帶領鐵馬進香騎士出發南下。
今天清晨6點在苗栗天后宮進行請神及祈福儀式後，進香隊伍在震耳的鳴笛聲中出發，往年鐵馬進香團出發時，幾乎未曾碰上雨天，今天清晨苗栗飄著細雨，騎士身著龍年的「車衣」冒雨前行，接受長途騎乘的體能挑戰。今年參加鐵馬進香的騎士，出發前都獲得一枚紀念金幣和一條祈福飄帶，提供作為今年鐵馬進香的記憶。
60多年前，苗栗居民騎自行車前往北港進香，當年許多公路未曾開闢，甚至是石子路，騎自行車往返一路充滿艱辛的挑戰，有的騎士回程在三義爬坡路段，自行車甚至只剩下車架完整，在老一輩的心中永難忘懷；復刻版鐵馬進香盼重現當年盛況，充滿懷舊情懷。
苗栗市鐵馬進香是全台獨具的進香方式，余文忠出發前也宣布未來要籌辦9天、13天的環島進香，讓苗栗的媽祖信仰結合體能挑戰，成為信仰和體育的盛會。
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