大專院校創意畢業展 還有免費講座可學習「在桃園這」

桃園中壢中原文創園區今起至6月23日辦理「活力迴圈 Passion in a Loop」2024 創意畢業季,聯合多間大專院校一同展現青年學子在商業、產品和空間設計的創新成果,此次最特別是將退役的航空貨運盤櫃轉化為具有實用和美學價值的設計作品,展覽期間辦理多場免費講座是含金量極高亮點活動。

2024 創意畢業季來自各大專院校的精彩展品,彙積豐沛的設計能量,呈現創作媒材之多元性,挑戰創意革新,並共同探索未來的設計新視野。

包含國立台灣藝術大學工藝設計學系展示對陶瓷與多元媒材的深度與廣度;陶避一下陶瓷工作室校外聯展透過陶瓷媒材表達內心的想法和故事。中原大學商業設計學系畢業展,彰顯來自多元專業背景的研究生團隊作品;元智大學藝術與設計學系以辦桌概念,端上精心準備的豐富「佳餚」。

至善高中家具木工科的「ㄒㄩˋ」展示,以注音主題呈現學生們在校期間的成長故事,融入木材創作的獨特理解和詮釋等,都將在畢業季期間於中原文創園區各倉中展示,帶領大眾一同欣賞年輕一代的創意理念。

中原文創園區首次辦理畢業展,今年以「活力迴圈 Passion in a Loop」體現未來的無限可能及對永續發展的重視,在展期的每個週末,規畫創意傳承講座及工作坊,除提供學習交流平台,更邀請設計產業講師、品牌代表分享理念和傳授豐富的經驗。