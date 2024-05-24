供水綢繆 苗栗推天花湖水庫 竹縣盼建寶三

中央推動桃竹苗大矽谷計畫，但水電供應能力是一大考驗。縣長鍾東錦昨天在議會答詢，回應民代表示天花湖水庫當地居民有九成以上希望中央及早辦徵收，但目前地方上仍有少許雜音，縣府願承擔溝通責任。新竹縣長楊文科也喊話中央，希望興建寶山第三水庫，因應大矽谷計畫用水。

縣議員陳永賢昨質詢，表示大矽谷計畫要落實在竹南、頭份及後龍，水電供應很重要，否則將嚴重影響廠商進駐意願；天花湖水庫預定地多年來一直被區域計畫編定水利用地，迄今未解編，居民土地「動也動不了」，縣府應及早規畫促使中央先啟動徵收作業，讓未來水電供應無虞。

鍾東錦說，天花湖水庫用地的頭屋飛鳳村居民，土地被徵收的意願相當高，縣府已向中央反映過，並樂於協助與中央溝通。他也提到，近年天候轉變，3年前大旱，頭份竹南飽受缺水之苦，天花湖水庫可成為縣內備用水源。此外台電用地在苗栗僅用50%，可增設變電站等設施，提升供電能力。

不只苗栗縣憂心產業缺水，楊文科也希望中央盡早因應，興建寶山第三水庫，避免產業用水排擠民生。

寶山鄉長邱振瑋說，地方都支持興建第三水庫，但也呼籲政府在徵收水庫用地時，應全面徵收，避免過去寶山水庫因只徵收水位線上1公尺土地而引發的爭議。