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大矽谷效應 桃園憂產業用地不足

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
因應桃竹苗大矽谷計畫，產業用地需求大增，但桃園市產業用地平均使用率已逾9成，令市府擔憂。圖為航空城產專區。圖／市府提供
因應桃竹苗大矽谷計畫，產業用地需求大增，但桃園市產業用地平均使用率已逾9成，令市府擔憂。圖為航空城產專區。圖／市府提供

賴清德總統喊出「桃竹苗大矽谷計畫」，預估4年創造6兆產值、14萬就業人口，但產業用地不足窘境已浮現。桃園市產業用地使用率達9成以上，市府更憂心國土計畫法明年實施後，土地使用分區無法隨意變更，市府計畫2029年前再開發629公頃的產業園區，盼中央支持、協助都計變更等配套。

配合桃竹苗大矽谷計畫推動，經濟發展局與智慧城鄉發展委員會昨在市政會議報告最新盤點情形，點出桃園集結半導體、資通訊、物流、淨零、生醫等重要產業，具機場、雙港優勢。桃園目前產業結構以製造業為主，初步規畫加強AI應用產業招商，加強軟體發展空間。

產業發展凸顯缺地困境，桃市府產業用地面積約7900公頃，平均使用率已超過9成。經發局主秘簡偉崙坦言，產業用地不足，恐影響大型企業進駐意願，過去像是日月光擴廠覓地就有困難，且國土計畫法降低容積率、土地變更審查程序更嚴謹，會影響民間企業報編工業區開發的規畫。

經發局長張誠表示，包括龍科三期、航空城產專區等產業用地都在持續推動中，除提前布建水電基礎建設因應，也將通盤檢視交通路網、人口分布、產業聚落、土地使用等面向，請中央協助新增適宜區位。2029年前預計再開發629公頃產業園區，盼中央支持協助都計變更、交通等配套措施。

市長張善政昨聽取報告後 說，「桃園是大矽谷計畫的重要關鍵」，並指示智慧城鄉發展委員會組成桃竹苗大矽谷專案推動小組。

賴清德上任後，與大矽谷計畫產業較密切的國發會、經濟部、數發部等內閣首長有異動。桃市府官員說，關鍵的水電及人才、醫療、住宅及教育等建設仍有待協助，將持續透過行政院會、立委等管道與中央密切聯繫。

桃園 水電 矽谷

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