加碼5天！苗縣國中小行政人員不休假加班費將增為15天

苗栗縣公立國中小學行政人員許多都是由教師兼任，但每年不休假加班費最多只能申領10天，全國排名倒數第一，引起縣議員蕭詠萱關切，今天總質詢時希望縣府提高加班費天數；縣長鍾東錦強調樂於為縣內做事的人員提高福利，但礙於縣內財政狀況，將先增加5天，未來財政改善再調整。

蕭詠萱在議會質詢指出，她接到學校教職人員反映，縣內許多教師都兼任行政工作，業務往往得利用休假時間，但縣內只提供10天不休假加班費，其他縣市多數都是20天，希望縣府能調高學校行政人員加班費請領日數，增加教師兼任行政工作的意願。

鍾東錦表示，依縣府調查，目前雲林提供11天、台南13天，苗栗10天是墊底，其他縣市都是20天，苗栗提高5天不休假加班費，上升為「倒數第三」，在苗栗財政狀況全國倒數第一的情況下，先增加5天應該可以交代得過去，未來財政持續改善後，將會再檢討調整。

縣府指出，縣內2022年開始提供學校行政人員10天加班費，每年需3000多萬元，今年將編列預算增加學校行政人員5天不休假加班費，初步規畫校護、營養師、主計、幹事等專任人員從明年元月起實施，到年底結算；教師兼任行政工作以學年度計算，明年8月可開始結算請領天數，但此方式有點複雜，縣府會再討論實施方案。