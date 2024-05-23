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桃市次醫療區增為3個？張善政曝衛福部點頭支持
桃園市長張善政今下午主持市政會議，他表示新國會、新內閣是一個契機，盼中央協助桃園各項建設，其中醫療方面已獲得衛福部支持，桃園可從原本的2個醫療次區改為3個醫療次區，床數可增加1528床；不過桃園的統籌分配款及一般補助款仍未獲合理分配，盼財劃法能盡速修正。
張善政表示，原先桃園次醫療區域僅能再增設42床急性一般病床，導致擴充病床數困難，尤其南桃園醫療資源不夠。衛福部釋出訊息，表示桃園可畫為三個次醫療區域，現行2個次區可設床數1707床可再增加1528床，這才是根本解決醫療資源不足的方法。
張善政也提到財政收支劃分法，指桃園市是六都人口成長最多，民眾需要基礎建設，都需經費挹注，但統籌分配款及一般補助款未獲合理分配，今年桃園市人均統籌款1.3萬元，人均一般補助款0.3萬元，都是六都倒數第2。
張善政強調，財劃法的修正不應該是各縣市來爭取，現況地方預算本就不足，應該把餅做大，確定地方政府能有足夠的資源，再來談各縣市的分配方式。張善政透露立法院目前有幾個版本，確實往這個方向修正，如順利通過，相信各地方政府應該都非常樂見。
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