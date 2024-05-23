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苗縣行政教職員不休假加班費 請領限制將鬆綁

中央社／ 苗栗縣23日電
苗栗縣長鍾東錦（圖）23日在議會答詢時，允諾鬆綁兼任行政職教師未休假加班費請領規範，讓學校自行認定申請天數上限，從原本10天提高至15天，其餘5天仍需專案提報縣府申請。中央社
苗栗縣長鍾東錦（圖）23日在議會答詢時，允諾鬆綁兼任行政職教師未休假加班費請領規範，讓學校自行認定申請天數上限，從原本10天提高至15天，其餘5天仍需專案提報縣府申請。中央社

苗栗縣長鍾東錦今天在議會答詢時，允諾鬆綁兼任行政職教師未休假加班費請領規範，讓學校自行認定申請天數上限，從原本10天提高至15天，其餘5天仍需專案提報縣府申請。

苗栗縣議會近日召開第20屆第3次定期大會，民進黨籍議員陳光軒於21日教育處工作報告時曾反映，縣府5月初一紙公文，修正學校行政人員及兼任行政職教師申請未休假加班費規範，引發基層教師反彈。

陳光軒指出，苗栗縣雖宣布未休假加班費最高請領20天，但原則上只能申請10天（學校自行認定），另外10天須以專案提報縣府申請條件審查，且以寒暑假期間為限，等同限縮教師權益。

無黨籍議員蕭詠萱今天在議會總質詢也提及此事，她說，學校教職人員常身兼多職，犧牲休假以完成手上業務，相較於其他多數縣市可申請20天的不休假加班費，苗栗縣也應比照，以提高教職人員兼任行政工作意願。

苗栗縣長鍾東錦答詢表示，經查詢各縣市現況，苗栗縣10天確是全國敬陪末座，但若要比照放寬至20天，1年約需增加新台幣3000萬元經費支出，勢必排擠其他教育預算。

「我們也想盡量給予」鍾東錦說，礙於縣府財政仍艱困，同時兼顧基層教職人員權益，允諾分階段提高申請天數，今年先加編預算至15天，明年若縣庫財政持續改善，也會與財主單位研商，努力提供行政教職員更好的福利。

加班費 教師 鍾東錦

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