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影／縣府爭取大矽谷計畫到苗栗 議員憂水電供應能力、籲先解決1問題

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳永賢（左）在總質詢關切大矽谷計畫，呼籲縣府未雨綢繆，做好水、電供應計畫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議員陳永賢（左）在總質詢關切大矽谷計畫，呼籲縣府未雨綢繆，做好水、電供應計畫。記者胡蓬生／攝影

中央推動桃竹苗大矽谷計畫，但未來縣內水電供應能力引起議員陳永賢關切，呼籲縣府未雨綢繆，做好水、電供應計畫，多年前的頭屋天花湖水庫如能順利興建，大矽谷計畫水電供應將不成問題，應促中央及早辦理用地徵收；縣長鍾東錦強調，天花湖水庫當地居民有九成以上希望中央及早辦徵收，但目前地方上仍有少許雜音，縣府願承擔溝通責任。

陳永賢指出，大矽谷計畫要落實在竹南、頭份及後龍，水電供應是一大問題，否則將嚴重影響廠商進駐意願，天花湖水庫預定地多年來一直被區域計畫編定水利用地，迄今未解編，當地居民土地「動也動不了」，縣府應及早規畫促使中央先啟動徵收作業，未來水庫完成，水電一定供應無虞。

鍾東錦答覆，天花湖水庫用地的頭屋飛鳳村居民，目前希望土地被徵收的意願相當高，他也向中央反映過，不過目前地方仍有少許雜音，需溝通取得共識，這部分縣府樂於協助溝通，幫地主「解套」，近年天候轉變，3年前大乾旱，頭份竹南飽受缺水之苦，天花湖水庫未來可成為縣內的備用水源。至於供電，目前台電用地在苗栗僅使用50％，且希望縣府再為台電保留用地，增設變電站等設施，提升供電能力。

中央規畫在後龍溪公館鄉打鹿坑引水，在地底50公70公尺間開鑿隧道，引水至頭屋鄉飛鳳村設水壩，2013年有條件通過環評，但當年地方強烈反對，水庫案擱置至今，最近因大矽谷計畫用水需求，重啟天花湖水庫再成議題，頭屋鄉長徐鑫榮、公館鄉長何在鑫都強調在尊重民意前提下，頭屋鄉樂觀其成，但公館鄉反對。

苗栗縣長鍾東錦（右）強調，天花湖水庫當地地主有九成九希望中央及早辦理徵收，但目前地方上仍有少許雜音，縣府願承擔溝通責任。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右）強調，天花湖水庫當地地主有九成九希望中央及早辦理徵收，但目前地方上仍有少許雜音，縣府願承擔溝通責任。記者胡蓬生／攝影

台電 水庫 環評 鍾東錦

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