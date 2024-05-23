竹縣13處行人易肇事路口改善 總經費2600萬8月前發包

為改善行人事故熱點，新竹縣政府配合交通部執行「永續提升行人安全計畫」，今年盤點縣內各鄉鎮市易肇事路口共計13處，總計2600萬元經費，周二舉辦說明會後，已確認相關改善項目與設施；縣府表示，近日將針對各方意見再作修正，預計8月前發包出去，年底前完成。

縣府交通旅遊處指出，初步盤點易肇事路口分別位在竹北、湖口、關西、竹東、新埔等鄉鎮市，前天舉辦說明會，改善的重點項目如行穿線退縮、建置停等安全空間、增設行人專用號誌等，總計2600萬元經費，包括中央款2132萬，縣配合款468萬，預計年底前完成13處路口改善工程。

縣議員楊昌德表示，他一直很關注人本交通的發展，陳情提案關西1處、竹東3處危險路口被核定辦理改善，其中竹東鎮3處規畫改善易肇事路口，分別為中興路三段與中央路口、大同路與信義街口、中興路三段與學府路口，目前分別編列113萬元、62萬元、222萬元，預計增設轉角行人角隅、行穿線設計、行人動線串連、增設行人等待空間、行人燈、行人專用號誌、打除部分分隔島、路口鋪面刨除加封等。