桃園這路口直行左轉車頻衝突 駕駛嚇出冷汗…市府27日改善

桃園市政府在大溪區員林路、新興街口進行汙水下水道工程，在路中央設圍籬占用一線車道施工，造成往龍潭直行與對向左轉車輛交衝突，險象環生，議員陳治文與市府單位今會勘，決定未來3個月施工期間，這處路口禁止左轉，5月27日前完成路口標線及號誌改善。

陳治文接獲陳情，指大溪區介壽路、員林路、新興路三角道路施工，尤其員林路、新興街交叉口因施工，包商占用新興街一線道路設圍籬，交通動線不明，稍有不慎就發生碰撞事故。

陳治文與市府交通局、水務局、大溪警方會勘，陳治文指出，民眾反映，員林路直行龍潭、國3方向，及往介壽路車輛，交通路線衝突應徹底解決。

交通局代表說，水務局進行汙水下水道工程，原交安計畫沒問題，但住戶抗議工區距住家太近，迫使往路中央推進，現況是左轉車輛與直行車會衝突。決議施工期間，員林路往介壽路車輛禁左轉新興街，須直行到介壽路左轉，考量帶來介壽路口壅塞，將調整路口號誌秒數。