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苗栗3條觀光道路改善「只欠東風」 邱鎮軍爭取中央協助

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣3條通往觀光地帶的道路因狹窄或易受天候影響落石，立委邱鎮軍今邀立院交通委員會及中央交通主管到苗栗現勘，爭取中央經費辦理改善計畫。圖／邱鎮軍國會辦公室提供
苗栗縣3條通往觀光地帶的道路因狹窄或易受天候影響落石，立委邱鎮軍今邀立院交通委員會及中央交通主管到苗栗現勘，爭取中央經費辦理改善計畫。圖／邱鎮軍國會辦公室提供

苗栗縣3條通往觀光地帶的道路因狹窄或易受天候影響落石，立委邱鎮軍今天邀立院交通委員會及中央交通主管到苗栗現勘，其中南庄124乙線、後龍苗33線狹窄路段可望拓寬，泰安苗62線將先做落石分析，再研議改善方式。

今天現勘重點包括南庄124乙線6.1公里至7公里90公尺的道路拓寬工程、泰安苗62線1.65至10.5公里處的道路拓寬改善及苗62線5.6公里至6.4公里的南北岸跨越橋道路改善，此外還有後龍鎮苗33線1.4至3公里處的拓寬改善。

邱鎮軍指出，這3處工程都是重要觀光道路，但道路狹窄，常發生車禍，亟需拓寬改善，但總經費高達14億元以上，縣府財政困窘，雖然已做好工程改善計畫，但只欠東風。在新政府上台後，他立即安排交通考察行程，爭取中央補助改善工程經費，提升苗栗道路安全與服務水準，促進地方觀光及經濟發展。

縣長鍾東錦表示，124乙線是通往南庄老街主要道路，全段幾乎都是12公尺寬，僅6.1至7公里處為6至8公尺，因道路束縮、機慢車道與汽車道匯流，遊客進南庄常在此處發生事故；另外苗62線沿汶水溪而行，是泰安溫泉區及前山部落居民唯一聯外道，但沿線常落石且路寬不足，影響當地居民通勤安全並降低遊客觀光意願，亟需改善。

苗33線是縣級風景區半天寮好望角風景區的重要聯外道路，現有道路狹窄，縣府整合後龍好望角到通霄白沙屯拱天宮觀光資源規畫「 白沙聖域、天空之丘」計畫，盼促地方觀光產業發展、避免行車影響當地交通秩序。

交通部次長陳彥伯表示，原則中央會全力協助改善這3處交通工程，其中南庄124乙線與後龍苗33線拓寬改善案，基本已經過公路局審議，希望縣府盡快完成計畫修正，讓2案能在公路局6月中旬的生活圈道路審查會完成審議。至於泰安鄉苗62線拓寬改善工程，為確保路段安全，還有許多執行程序要完備，包括是否封路施工、南北岸銜接橋等問題有待研議。

公路局長陳文瑞表示，中央了解苗栗財困，因此建議部分工程提報中央災害搶救工程經費，可全額由中央支付，減輕地方經費負擔。

苗栗縣3條通往觀光地帶的道路因狹窄或易受天候影響落石，立委邱鎮軍今邀立院交通委員會及中央交通主管到苗栗現勘，爭取中央經費辦理改善計畫。圖／邱鎮軍國會辦公室提供
苗栗縣3條通往觀光地帶的道路因狹窄或易受天候影響落石，立委邱鎮軍今邀立院交通委員會及中央交通主管到苗栗現勘，爭取中央經費辦理改善計畫。圖／邱鎮軍國會辦公室提供
苗栗縣3條通往觀光地帶的道路因狹窄或易受天候影響落石，立委邱鎮軍今邀立院交通委員會及中央交通主管到苗栗現勘，爭取中央經費辦理改善計畫。圖／邱鎮軍國會辦公室提供
苗栗縣3條通往觀光地帶的道路因狹窄或易受天候影響落石，立委邱鎮軍今邀立院交通委員會及中央交通主管到苗栗現勘，爭取中央經費辦理改善計畫。圖／邱鎮軍國會辦公室提供

南庄 落石 邱鎮軍

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