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監控車流 苗栗交控中心啟用
苗栗縣交通控制中心昨天啟用，分享先期針對竹南瓶頸路廊號誌重整優化成果，縮短尖峰時段行車時間6%至20%，最多減少了2分38秒。縣府預計今年底全縣陸續建置60座AI路口監控攝影機，明年進階2.0有人員進駐監控、遙控號誌。縣府強調，交控中心監控交通流量，不會作為執法依據。
苗縣府2020年起陸續申請交通部智慧運輸系統發展建設計畫，補助5850萬元在交通熱區設置30座AI路口監控攝影機，並在竹南瓶頸路廊的竹南科學園區內科專一路、文化街，及台13線公義南北向路廊，透過大數據分析，提高路口號誌連鎖性，減少停等紅燈時間。
其中，竹南鎮公義路正義路至光華路共8個路口，路廊行車時間2年下來減少6%至20%不等，以下午尖峰南向最為顯著，下午尖峰南向772秒縮減至614秒，大減2分38秒，改善20%。
縣長鍾東錦、公路局中區養護工程分局長謝俊雄，及中華電信公司總經理林昭陽等人，昨天揭牌交控中心，表示智慧交通建設在竹南科已提前因應，銅鑼科學園區擬定預作區域路網規畫，有助吸引產業及人口。
縣府工務處指出，交控中心現階段運作，透過智慧交控設備，監控偵測路口交通量、轉向量等資訊，CMS動態道路資訊即時發布，並與警方、公路局等友軍連線或到現場調整號誌。後續可擴充納入停車場等資訊，功能更智慧多元。
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