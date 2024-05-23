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桃市府公展竟外洩個資 民眾痛批

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園市政府辦理「變更大溪埔頂主要計畫案暨細部計畫案」公告公展，出現民眾個資外洩爭議。圖／市議員陳治文提供
桃園市政府辦理「變更大溪埔頂主要計畫案暨細部計畫案」公告公展，出現民眾個資外洩爭議。圖／市議員陳治文提供

交通部高公局推動國道3號增設桃園八德交流道工程計畫，桃園市府本月配合辦理「變更大溪埔頂主要計畫案暨細部計畫案」公展，意外外洩29筆民眾個資。議員要求追查；都發局表示，因同仁疏忽將未遮蔽的民眾個資流出，日前已先修正網站及蔽區公所公告紙本內容，並啟動內部調查，檢討行政責任。

議員陳治文表示，她日前準備都市計畫說明會資料，查詢大溪埔頂都市計畫公展網站資料，意外發現市府將民眾個資外流，「很震驚、不可思議」；細部計畫內包括民眾的公務用土地謄本個人資料流出，名字、身分證、地址等重要個資，令人無法接受。她認為市府螺絲鬆動，應徹底檢討。

民眾也直呼「太扯了」，並質疑資料後來雖然已經修正，但「到底已經多少人看到」、「以後發生問題誰來負責」？鍾姓地主認為，市政府公告資料應該小心慎重，保護個資是義務，不應該犯錯。

「本來就不應該發生這種事。」都發局長江南志說，5月9日至6月7日公展卻出現民眾個資外洩，犯錯就應該檢討，「保證不能再犯」。

工務局長汪在宙表示，交給都發局的公文紙本均遮蔽地主資料，可能聯繫過程中都發局拿到兩單位私下往來的電子檔，將未遮蔽的個資上傳網站，造成疏失，違反公務人員服務法，的確不應該，市府理應查明錯誤過程和原因後，檢討究責。

桃園 都市計畫

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