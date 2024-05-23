芎林議員補選 文宣號次爆遭竄改

新竹縣芎林鄉議員補選6月1日登場，距投票日不到2周，未料近日卻爆出由綠營支持的1號無黨籍候選人彭信康，電視牆文宣號次竟被改為「2號」，彭陣營認為影響選情，懷疑有心人士刻意出爛招，已報警處理。對手國民黨候選人2號陳星宏出面駁斥「合成改圖行為與我們無關」。

芎林鄉議員補選2人登記，以無黨籍參選的芎林鄉民代表彭信康獲得民進黨支持，與國民黨提名的鄉代會副主席陳星宏捉對廝殺，豈料近日爆出廣告文宣號次被竄改的爭議事件。

彭信康指出，近日有不明身分的有心人士透過LINE群組，以不實文宣內容，將他的競選號碼從1號竄改為2號，不過他會堅定拜票，希望透過公正、公平的競爭方式贏得選舉。

「呼籲選民要看清楚支持的候選人號次。」彭信康說，對於合成改圖究竟是誰所為，他不會隨意任意猜測或妄下定論，仍希望選民在投票時選對人，不要被錯誤的文宣誤導。

陳星宏強調合成改圖行為與他的競選團隊無關，並且嚴厲譴責不明人士利用電腦合成改圖影響選舉的方式，但不明人士也不應該利用這種方式製造輿論、試圖抹黑。

陳星宏還說，自己在外從來都沒有去攻擊對手，強調跟彭信康從補選以來，一直都是君子之爭。