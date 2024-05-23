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桃園早療評鑑塞車 每年2千童苦等

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園早療疑似發展遲緩通報案件今年至4月共1204件，家有早療兒的市議員張碩芳昨天質詢，強調仍有許多發展遲緩兒未完成鑑定，主因專業機構和人手不足，造成早療評鑑塞車「要等1年多」，每年約2000名不能及時獲得聯評，恐耽誤黃金治療期。市府婦幼局回應，桃園今年從原有的8家聯評醫院擴展到9家，並在籌畫成立早療診所，擴展量能。

張碩芳表示，2020到2022年間疫情3級警戒中長大的幼兒，普遍在語言、認知、肢體、情緒等發展較慢，被喻為新成形的「小烏龜世代」。她一周3天要陪孩子接受早療職能和物理治療，如果未能接受鑑定，就無法享有政府提供的特教或醫療資源，而且早療兒也易有情緒管理問題，家長求助無門。

一名媽媽分享，孩子3歲多時發現個性內向安靜，與同齡孩子互動不頻繁，帶到醫院檢查初步診斷為疑似自閉，0到6歲黃金治療期也過了一半，她與丈夫有一人只能夠放棄工作，專心照顧孩子。

張碩芳說，自己與不少家長深感早療資源的匱乏，如果是發展遲緩兒又未完成鑑定，很可能因此錯過0至6歲早療黃金期，市府團隊應跨局處並和民間機構合作，提升桃園早療服務量能。

市府婦幼局長杜慈容答詢證實，桃園聯評的醫療院所較少，還有一些疑似發展遲緩的孩童在等醫院聯評；目前為了解決塞車加速聯評，今年從原有的8家聯評醫院擴展到9家，量能會從1600人次擴展至2500人次。

副市長王明鉅分析，早療聯評塞車原因也包括有的幼童不需要聯評，但是家長認為有需要，結果和需要聯評的小朋友一起等候，出現量能不足。

王明鉅也認為，發展遲緩兒上小學後還有些資源能幫忙，但是學齡前整體照護資源有待加強。為了提升量能，桃園市政府正協調醫療機構包括醫院、醫師、治療師擴充量能，並籌畫成立桃園市自己的早療診所，為發展遲緩的小朋友做聯評，但坦言「最困難的是人力」，正努力找回專業人才。

塞車 桃園 黃金

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