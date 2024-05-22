苗栗空維區已取締921輛「髒車」 第3期竹南科開始公告

苗栗縣政府針對竹南科學園區周邊主要道路畫設縣內第3期空氣品質維護區，5月上旬已開始公告並給予6個月緩衝期，將在11月間執法管制機車及大貨車違反空汙法，縣環保局提醒車輛駕駛人落實配合管制，共同維護山城的空氣清新。

苗栗縣畫設的第1期空氣品質維護區，範圍在苗栗市長春石化周邊區域，去年3月執法；第2期在頭份市永貞國小鄰近工業區畫設，當地周邊道路1天超過200輛次柴油大貨車、大客車通過，去年12月20日公告，今年6月20日將開始執法，取締不合規定的機車、柴油大貨車及大客車等移動汙染源排放。

環保局指出，考量竹南園區人口密集與車輛進出頻繁，且區內有學區，為維護居民及學童健康，因此優先畫設竹南科學園區為空維區，希望能改善區內的空氣品質；第3期空維區管制路段為竹南科學園區主要道路，包括公義路、中華路、科學路、科專七路及科研路框圍區域。

空維區管制對象包括，出廠滿3年以上的柴油大客車、大貨車如未於稽查日前一年內取得排煙檢驗合格紀錄或有效期內的自主管理標章，另外出廠滿5年需定檢的燃油機車未完成當年度排氣檢驗合格，全時段都禁止進入。違規者可處500元到6萬元罰鍰，並得按次處罰至改善。