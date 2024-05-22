竹市前教育處長陳木金遭黑函攻擊 市府籲勿以訛傳訛
新竹市政府近日遭不明人士大量散布匿名黑函，內容指出前教育處長陳木金除要求要有專屬辦公室，還把公用飲水機搬進辦公室獨享，且干涉關埔國小校長及幼兒園長遴選事宜。新竹市教育處表示，該黑函內容錯誤百出，多為移花接木、含沙射影，請外界勿信錯誤資訊，以免傷害教育同仁士氣。
該匿名黑函指出，陳木金支領市政顧問薪資「酬庸」，還要求教育處提供舒適辦公室，且將原網路中心二樓的飲水機搬到辦公室內。教育處澄清，陳木金轉任顧問後是無給職，每周固定1日回府接受教育同仁諮詢，諮詢空間為一座老舊小倉庫，桌椅也是地政處淘汰桌椅再利用，並非是舒適辦公室，且倉庫內並無飲水機，現存2、3樓公共空間之飲水機，已存在1年以上。
黑函影射，陳木金轉任後隨即將市立幼兒園園長遴選委員更換為他，試圖找舞台發揮影響力。教育處也駁斥，教育處長為市立幼兒園園長遴選委員之當然委員，陳木金即為遴選委員之一，其辭職後，遴選委員一職由代理處長張品珊接任，惟遴選委員有性別比例限制，張品珊接任後，女性比例將超過3分之2，故須增聘男性委員，經考量方由陳木金繼續擔任遴選委員。
該黑函指出，陳木金覬覦闈場主任，並更換為他。教育處駁斥，闈場主任須與出題老師共同於飯店閉關（入闈），期間不得與外界聯繫，並非人人樂意擔任。此職原由教育處副處長張品珊擔任，因張品珊須代理教育處長一職，不便繼續擔任闈場主任，故由陳木金顧問接任。
該黑函指，陳木金為個人虛榮擔任樂團指揮；教育處也駁斥，陳木金受同仁邀請發揮音樂專長，為活動增添亮點，此為各類團體內常見人際互動，無償為團體貢獻表演才能，並無影響任何原訂程序，相關指控皆為無中生有。
該黑函表示，陳木金干預候用校長考試及遴選。教育處澄清，有關候用校長考試，中央有詳細流程規範，市府皆依法依規辦理，請外界勿以訛傳訛。另外，目前關埔國小的校長遴選仍在行政流程中，市府也展開多方徵詢，期待為關埔國小遴選專業且優秀的校長。
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