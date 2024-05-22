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拉拉山水蜜桃產量銳減！逾50公頃損害率超過7成 專家曝原因

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區拉拉山水蜜桃驚傳開花結果不好，市政府農業局與農改場專家等人實地勘查災損逾50公頃。圖／市府農業局提供
復興區拉拉山水蜜桃驚傳開花結果不好，市政府農業局與農改場專家等人實地勘查災損逾50公頃。圖／市府農業局提供

全國知名的桃園市復興區拉拉山水蜜桃進入產季，最近驚傳桃樹開花不結果或結果不好，今年產量銳減，市政府農業局邀桃園農改場專家等單位至復興山區水蜜桃果園實地勘查災情，農業局今天下午表示，初步勘查逾50公頃水蜜桃損害率達七成以上，影響高義、三光及華陵里較大，將報請農業部依天然災害救助辦法補助受災果農。

每年7、8月拉拉山水蜜桃產季促銷受到大眾歡迎，今年3至4月水蜜桃開花結果期至5月底，之後套袋等待成熟，不料3、4月天氣乾旱影響，復興高義、三光及華陵果園傳出開花不結果或結果不如預期，農民擔心災情及影響產量，復興區農會總幹事高理忠說，主要是水蜜桃開花季，天氣忽冷、忽熱不穩影響結果，或開花不結果，產量影響預估2成。

市府農業局副局長江富貴與復興區長蘇佐璽陪同桃園農業改良場專家、農糧北區分署代表多人，今天一天連跑幾個果園勘查水蜜桃災損情形，農改場五峰分場長馮永富表示，今年2、3月乾旱影響水蜜桃花粉生成，開花期相對濕度低，造成授粉不良、結果率差及落果現象。

今年復興區栽種水蜜桃果園總共面積約210多公頃，先後傳出水蜜桃開花少或開花不結果，農民憂心水蜜桃收成不好影響生計。蘇佐壐表示，高義、雪霧鬧、華陵及三光里山區均傳出水蜜桃災損，農改場專家會勘今年水蜜桃確實出現結果率低，或開花不結果，區公所與農業局將協助受災農民申報災損補助，並建議農改場加強果農栽培技術訓練講習及宣導建設果樹灌溉系統，穩定生產。

市府農業局長陳冠義綜合會勘結論表示，依據智慧農業補助專案果農設置微氣象站環境資訊分析顯示，今年水蜜桃災害損失，受乾旱及品種影響為主，初估逾50公頃水蜜桃受損，將影響今年水蜜桃產業，市府將採從優、從寬、從速原則，協助受災農民報請中央核定天然災害救助。

復興區拉拉山水蜜桃部分受災損波及，目前許多水蜜桃進行結果期套袋（見圖）。記者曾增勳／攝影
復興區拉拉山水蜜桃部分受災損波及，目前許多水蜜桃進行結果期套袋（見圖）。記者曾增勳／攝影
復興區拉拉山水蜜桃驚傳開花結果不好，市政府農業局與農改場專家等人實地勘查災損逾50公頃。圖／市府農業局提供
復興區拉拉山水蜜桃驚傳開花結果不好，市政府農業局與農改場專家等人實地勘查災損逾50公頃。圖／市府農業局提供
復興區拉拉山水蜜桃驚傳開花結果不好，市政府農業局與農改場專家等人實地勘查災損逾50公頃。圖／市府農業局提供
復興區拉拉山水蜜桃驚傳開花結果不好，市政府農業局與農改場專家等人實地勘查災損逾50公頃。圖／市府農業局提供

拉拉山 水蜜桃 農改場 農民

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