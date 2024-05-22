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以蝴蝶為設計 桃捷綠線景觀橋今天破繭首亮相
桃園捷運綠線GC01高架段日前完成跨南崁溪橋鋼構吊裝合龍，捷運工程局今由局長劉慶豐率隊，以步行方式勘查沿線工程情況與進度，以蝴蝶為造型的捷運跨南崁溪的景觀橋首度在拆除支架後曝光。劉慶豐表示，捷運綠線北7站工程進度與計畫期程差不多，應能如期在2026年通車。
捷運綠線能否如期如質完成，各界關注，捷運局各科室都派代表參加踏勘，一行數十人今天下午2時從未來要與機場捷運A11站銜接的G32站基地出發，一路走到北機廠，全程約7公里，眾人邊走邊討論工程如何安排及改善，約莫2個半小時才走完。值得一提的是，合龍時還有鋼架支撐的跨南崁溪橋，如今支架全部換成鋼索，呈現原本應有美感，也在此次踏勘首度亮相。
捷運綠線南崁溪景觀橋結構為雙拱雙索面鋼拱橋，蝴蝶造型的鋼拱肋搭配吊索，營造出優美線條及視覺景觀效果，也呼應桃園市徽的雙心上下交合，象徵族群融合、南北共治、共生共榮意涵。此外，橋梁設計也象徵桃園在航空城及捷運綠線完工後將展翅高飛，蛻變為國際化的都市。
局長劉慶豐說，捷運綠線北段7站通車期程都按照預期達成，最重要的一點，高架橋合龍後，軌道部分就能全面展開，號誌、機電和通信大概也能如期進場，而綠線與機場捷運A11站銜接也陸續展開，銜接點會在2個站點2樓的穿堂層，施工的時候會做好輕隔間，避免影響原來機捷旅客的進出，不會讓旅客有安全的疑慮，應該有很大機會能如期完成北段7站的通車。
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