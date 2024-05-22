乾旱致50公頃拉拉山水蜜桃受損 桃園報請中央救助

桃園拉拉山水蜜桃受到3、4月的乾旱影響，結果不如預期。桃園市農業局今天說，影響面積逾50公頃，損害率達70%，將以從優、從寬、從速原則，報請中央核定天然災害救助。

桃園市政府農業局今天發布新聞稿表示，復興區高山水蜜桃今年3至4月受乾旱影響，復興高義、三光及華陵果園，陸續傳出開花不結果或結果不如預期的情況。

農業局表示，由於結果期在5月中下旬結束，經與農業部桃園區農業改良場、農糧署北區分署及復興區公所上山勘查，確認影響面積逾50公頃，損害率達70%。

農業局指出，拉拉山水蜜桃是復興區最重要的農產品，此次災損對水蜜桃產業有影響，桃園市政府將以從優、從寬、從速原則，報請農業部依天然災害救助辦法公告為天然災害救助地區。

桃園區農業改良場五峰分場長馮永富表示，今年2至3月的乾旱影響水蜜桃花粉的生成，開花期相對濕度低、雌蕊柱頭變乾，造成授粉不良現象、結果率差及落果現象。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，此次水蜜桃災害受乾旱及品種影響為主，將持續推動智慧農業，輔導農民投入智慧灌溉系統及選擇適地適種品種。