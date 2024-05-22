未按圖施工！竹市西大路地下道害騎士慘摔 廠商將刨除重鋪

新竹市政府斥資1.1億元於2022年完成西大路地下道結構補強及景觀改善工程，遭民代質疑該案未按圖施作致道路表面摩擦力降低，害騎士自摔受傷等狀況，市府委請台中市土木技師公會進行鑑定，缺失結果今天出爐，其中瀝青混凝土鋪面密級配未按圖施工。新竹市工務處表示，廠商已準備瀝青鋪面刨除重鋪；政風處也指出，工程相關缺失已立案調查。

新竹市議會今天針對西大路地下道工程，要求工務處進行專案報告。會中議員先後指出，工程後續變更設計增加經費施工單位未依契約規定即進行施工，以及原欲追加3千萬元之設計變更有多少項目、後續刨除重鋪所衍生的交通問題請市府納入評估，以及西大路地下道工程無專職人員監造事關重大，責請政風處立案調查。

新竹市工務處長陳明錚今天在市議會專案報告中指出，西大路地下道汽、機車道鋪面未按圖施工，現場鋪設材料粒徑為12.5mm，與契約圖說19.5mm不符，且瀝青混凝土鋪面密級配未按圖施工，廠商已準備瀝青鋪面刨除重鋪等改善前置作業，重鋪作業將分車道封閉，廠商已提送交維計畫，影響時間將彈性調整。

陳明錚也指出，相關缺失還有監造現場人員於監造報表簽章非標案系統登錄之人員，部分亦非監造計畫書提報之人員，而簽證文件未確實依「公共工程專業技師簽證規則」辦理，簽章及簽證內容不盡完備。另外針對變更設計部分，查有諸多不足，同時於變更程序尚未簽准前，已施作完成，故目前變更設計未經合理程序，相關計畫書亦未進版無從針對品質把關，故市府不同意辦理變更，後續僅針對數量依現況調整部分，進行驗收結算。

市議員吳旭豐指出，非常訝異前市府的施工品質如此的粗糙，尤其變更設計，幾乎都是用口頭沒有正式的函文，這樣不公開、不透明的工程品質，前市府任內應該還有很多，國民黨團也要求市府必須積極檢討，避免未來類似事件發生。

市議員劉康彥則說，台中市土木技師公會的鑑定報告已證實，此次西大路地下道結構補強工程符合法規，工務處長也在議會公開指出，經補強後的牆面是安全的，且瀝青粒徑也符合公共工程規範，可見安全無疑慮。但施工現場發生的品管、變更設計等履約爭議，劉康彥表示，廠商雖有權利提出救濟，但他也支持市府據理力爭、不浪費公帑的立場。