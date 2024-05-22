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桃2千發展遲緩兒苦等聯評 市府多管齊下解決塞車問題

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員張碩芳質詢桃園發展遲緩兒聯評量能不足，副市長王明鉅和婦幼、社會局長坦言確實如此並說明對策。圖／桃園市議會直播畫面
議員張碩芳質詢桃園發展遲緩兒聯評量能不足，副市長王明鉅和婦幼、社會局長坦言確實如此並說明對策。圖／桃園市議會直播畫面

桃園市議員張碩芳今天在議會總質詢指出，桃園早療疑似發展遲緩通報案件今年1月到4月合計1204件，這是已經完成鑑定的小朋友，還有很多未完成，主因是專業機構和人手不足，造成早療評鑑塞車，排隊要等上1年多的時間，所以光看數字，不難得知還有很多未完成評鑑的黑數。

張碩芳強調，如果是發展遲緩兒又未完成鑑定，很可能因此錯過0至6歲早療黃金期，市府團隊要跨局處並和民間機構合作，提升桃園早療服務量能。

婦幼局局長杜慈容答詢證實，1204是完成評鑑各機構通報的人數，也確實還有一些在等醫院聯評的幼童，桃園做這方面聯評的醫療院所比較少，不過全國也都有塞車的情形；目前為了解決塞車加速聯評，今年從原有的8家聯評醫院擴展到9家，量能會從1600人次擴展至2500人次。

副市長王明鉅答詢，早療聯評塞車原因也包括有的幼童不需要聯評，但是家長認為有需要，結果和需要聯評的小朋友一起等候，出現量能不足的情形。

他說，目前朝幾個方向處置，包括中央提供聯評的補助機制，桃園市政府也會協調醫療機構包括醫院、醫師、治療師，希望在短時間內擴充量能，另外也設法由桃園市自己成立早療診所，為發展遲緩的小朋友做聯評，目前正在籌畫，最困難的是人力，過去因為誘因少，所以小兒科醫師和專責的治療師紛紛離開這個職場，很可惜，希望用各種方法找回專業人才留任，讓每年約有2000位不能及時獲得聯評的小朋友，能順利聯評，以後就不會有塞車問題。

張碩芳指出，早療不是只有聯評，也有情緒管理問題，這還不是自閉或過動，她就幫助過這樣的母親，提醒家長還在讀幼兒園小班的小朋友情緒不穩定，這樣的幼童到國小就可能成為霸凌或被霸凌的兒童。很多家長想諮詢專家卻求助無門，也因為沒完成鑑定無法使安置機構的特教資源，去年還有兩家機構提供資源，後來一家退出，另一家雖然還有名額但也只服務中重症，資源更稀少，家長更是無助，孩子的學習權益也因此被扼殺。

王明鉅不諱言指出，發展遲緩兒上小學後還有些資源可以幫忙，但是學齡前的小朋友整體照護資源仍有待加強，市府也在努力建立相關資源，但是需要一些時間，醫療人員能留任是最重要的關鍵。

王明鉅也坦言，桃園市目前缺乏專業醫療人員，要設法增加醫療人員擴充量能，找回專科醫師、治療師同時籌畫建立早療診所，以利改善早療評鑑的塞車情況。

張碩芳質詢時也說明，2020到2022年間疫情3級警戒中長大的幼兒，普遍在語言、認知、肢體、情緒等發展較慢，被喻為新成形的「小烏龜世代」。台灣早療幼兒通報人數疫情後創新高，根據衛福部社會及家庭署統計，2023年通報人數達3萬4781人，創下歷年新高，與疫情前相比成長逾3成。

桃園 醫師

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