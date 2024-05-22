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瓶頸路廊車流最高改善2成 苗栗交控中心今天啟用

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣交通控制中心今天啟用，縣長鍾東錦等深有期許。記者范榮達／攝影
苗栗縣交通控制中心今天啟用，縣長鍾東錦等深有期許。記者范榮達／攝影

苗栗縣交通控制中心今天啟用，先期竹南瓶頸路廊號誌重整優化，減少停等時間，改善尖峰時段交通6%至20%，明年還會進階2.0，導入人員進駐，即時監控車流遙控號誌，讓車流更順暢。

一些民眾擔心交控中心系統幾乎無所不在，將來動輒接到交通違規罰單，縣府特別澄清，強調交控中心以監控交通流量為主，並不會是執法的依據，用路人不用過度疑慮。

縣府2020年起陸續申請交通部智慧運輸系統發展建設計畫，補助5850萬元，在人口密集及觀光景點交通熱區，設置30座AI路口監控攝影機，並在竹南瓶頸路廊的竹南科學園區內科專一路、文化街，及台13線公義南北向路廊，透過大數據分析，提高路口號誌連鎖性，減少停等紅燈時間，實施2年檢討分析改善6%至20%，至於銅鑼鄉中興工業區縣道128線路廊，目前還在蒐集車流及號誌等資料。

交控中心現階段運作，透過智慧交控設備，監控偵測路口交通量、轉向量等資訊，CMS動態道路資訊即時發布，並與警方、公路局等友軍連線，規畫或到現場調誌號誌。

縣府工務處指出，縣府預計今年底全縣會陸續建置60座AI路口監控攝影機，明年再爭取約2500萬元，交控2.0操作人員進駐，動態即時監控並調整號誌，後續相關的停車場等資訊，也都可以擴充納入，交控中心功能更智慧多元。

縣長鍾東錦、公路局中區養護工程分局長謝俊雄，及中華電信公司總經理林昭陽等人，今天揭牌交控中心，他們期許桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣有脫胎換骨的機會，智慧交通建設在竹南科已提前因應，銅鑼科學園區已擬定預作區域路網規畫，有助吸引產業及人口。

苗栗縣交通控制中心今天啟用，縣長鍾東錦等深有期許。記者范榮達／攝影
苗栗縣交通控制中心今天啟用，縣長鍾東錦等深有期許。記者范榮達／攝影

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