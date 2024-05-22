桃園龍潭小鎮特色多 民代稱獨缺觀光級轉運站和地下停車場

桃園市議員劉熒隆今天在議會總質詢指出，龍潭是觀光小鎮、慢活城，天下雜誌選為退休後10大宜居城市之一，他一直反映地方心聲催生轉運站，還有老城區假日觀光人潮不斷，停車位嚴重不足，不過市府的規畫始終跟不上來，即使透過都市計畫手段順利取得轉運站用地，估計要花至少10年。

劉熒隆要求市府加速取得轉運站永久站用地，同時覓地規畫臨時站，一定要兼具觀光服務的功能，讓觀光客和龍潭鄉親有便捷的連外客運；另外，市府也要盡早評估在老城區龍潭國小、龍潭高中操場緊鄰龍東路、神龍路邊規畫地下停車場，他和專家推估過，如果全部開闢合計可以有600個汽車停車位，只開闢一半也有超過200個車格。

市長張善政回應，了解龍潭觀光及停車需求，會請交通局和相關局處在靠近老城區盤點適合的興建地點停車場。交通局長張新福說明，已經作業規畫臨時轉運站的用地需求，大約需要1000多坪的用地，會辦理用地需求招標而且一定要兼具觀光和通勤功能；另外，都發局也透過整體規畫都計程序，在國道3號龍潭交流道附近設法取得完整的開發區，屆時也會規畫更大面積的永久轉運站。

劉熒隆表示，龍潭觀光小鎮發展成敗，影響最大的就是觀光轉運站，估計從選址加上都市計畫審定、土地徵收等程序，如果順利發包施工，到完工保守估計就要花10年、10多億元經費，市府可以向中央爭取補助經費。

劉熒隆說，轉運站永久站啟用前，市府可以規畫臨時轉運站，使用時間6到8年甚至更久，雖然名稱為臨時轉運站，但市府不能因此便宜行事，一定要提供觀光轉運站功能，包括小鎮觀光，同時串連周邊老城區、大石門及大北坑地區，還有通勤功能，離開龍潭時方便前往捷運、高鐵、機場及台鐵。

劉熒隆說，為了促進龍潭老城區發展，爭取興建地下停車場，目前老城區軸線帶狀分布大約有130個車位，都在邊緣位置動線不佳。因此建議在龍潭國小、龍潭高中操場興建地下停車場，他和專家討論出兩個方案，包括開挖1萬5000平方公尺，可以規畫約600個車位，經費10多億元，第二案為挖8000平方公尺，可提供260個停車位經費約6億元，但因預算龐大要向中央爭取。