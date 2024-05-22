斥資140餘萬修復 寶山鄉熱門打卡點「種子星球來作客」即將重生

新竹縣寶山鄉最具代表性的熱門打卡點「種子星球來作客」裝置藝術，因多年風吹日曬雨淋，已腐朽破損不堪，面臨拆除命運，但鄉公所延續這項國際級藝術作品生命，今年初自籌140餘萬元經費修復，並新增橄欖意象竹棚架、休憩座椅，目前進度逾八成，預計6月底完工。

公所指出，2019年由國際級藝術家林舜龍創作的地景藝術作品「種子星球來作客」誕生於寶山鄉油田村，充滿創意，利用漂流木和廢棄家具打造，象徵新生命和再生力量，同時融入油田村周邊豐富的自然生態景觀，完美詮釋客家文化與自然永續共生的理念。經多年風吹日曬雨淋，作品已腐朽破損，甚至必須拆除。

鄉長邱振瑋說，為搶救這深具意義的藝術作品，去年底緊急自籌重建經費約140多萬，委託原始創建團隊今年初開始修復工作。從基礎、周邊巨木支柱，到球體骨架及外包覆材，巧妙地更換為耐久及強韌的材料，保留原始創作形態的同時，賦予作品新生命。

他說，拆下的舊木頭，將再利用重新做成休憩用座椅等裝置藝術，放在草坪周邊，讓木頭生命延續，同時新增寶山農特產「橄欖」意象竹棚架；目前作品主體外觀部分已大致完成，還有許多細節及周邊設施持續施工中，期待在6月底修復完工，得以重生，遊客能再次回來，重新感受地景藝術魅力。

公所農業觀光課長林政勳說，遊客來這裡打卡，可規畫一日遊行程，附近有小西湖景點，沿步道遊湖踏青；到鄰近的橄欖合作社選購橄欖商品；參觀峰城炭窯，這是北台灣目前少見還在運作中的燒木炭窯，免費開放，一旁景觀步道最近也已完工，即將開放使用。