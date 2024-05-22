永安消防分隊舊址被指像廢墟 民代籲相關單位「不要再躺平」

桃園市新屋區永安消防分隊舊址位在中壢區漁會大樓及海螺文化體驗園區周邊，過去原考慮設為遊客中心，不過考量周邊景點已能提供，民代希望盡速活化，呼籲相關單位「不要再躺平」，地方則希望設置導覽中心或農產品展售中心。桃園環保局回應，後續會積極收集意見並評估最佳方案。

舊永安消防分隊廳舍過去向海巡署北區巡防局無償借用，為2層樓建築物，建築物老舊狹窄，救災車輛及器材也容易受海風侵蝕損害，又因緊臨永安漁港，假日人車易影響救災救護出勤動線。

2022年4月永安分隊從漁港旁遷至濱海路永安段，舊的分隊則於去年移交給環保局海岸及資源循環工程處，不過至今仍未見該分隊該如何活化利用。

市議員陳睿生表示，海資處組織變革前的海岸管理處，過去就有規畫將舊分隊活化利用，因一邊是海螺館一邊漁會大樓，從對面看外觀都非常美，但中間有突兀的廢墟，消防分隊搬走非常久，海資處應該要活化拉皮，做有效利用，像之前海巡署蚵一哨所變石滬故事館，不管是要委外給OT廠商或是委由地方團隊經營，拉皮都勢在必行，相關單位「不要再躺平」。

環保局表示，舊永安消防分隊位屬永安漁港北岸，去年交由當時海管處管理，原規畫作遊客服務中心使用，經評估漁港北岸場域已有新漁會大樓及海螺文化館可提供遊客服務館舍，過去經驗分隊所都變成環境教育場所，不過地方各界對於本棟建築物活化轉型有很大的期待及多元的想法，後續將收集地方意見再行評估最佳方案。

新屋永安里長郭先彰表示，永安漁港遊客每年有約280萬至300萬人次到訪，當然希望能跟社區結合，並設導覽遊客中心或是結合當地產業，做農產品的銷售中心。