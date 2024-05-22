桃園市政都計變更爆嚴重個資外洩 議員：太扯！無法接受

交通部高公局推動國道3號增設桃園八德交流道工程計畫，桃園市政府配合5月9日起辦理「變更大溪埔頂主要計畫案暨細部計畫案」公告公開展覽，出現個資外洩，市議員陳治文今天上午表示，市政府公展網站發現，公展細部計畫內包括民眾的公務用土地謄本個人資料流出，名字、身分證、地址等重要個資外洩，公務機關執行公務有保護個資義務，如此嚴重個資外洩，令人無法接受。

負責此案公展的市政府都市發展局表示，這項變更大溪埔頂都計案公告公開展覽，自5月9日至6月7日公告公展，該局坦承因為同仁疏忽，不慎將未遮蔽的民眾個資流出，是該局公展第一次出現的錯誤，該局查證發現已在日前立即自網站撤換彌補（遮蔽）及檢視更正遮蔽區公所公告的紙本個資內容，並啟動內部調查檢討和追究相關行政責任。

市政府工務局因應高公局推動國3增設桃園八德交流道工程建設計畫，配合加速辦理聯外道路系統建設作業，都發局辦理變更大溪埔頂都市計畫（主要及細部計畫）案公告公展一個月，提供地主、民眾參閱和提出意見，陳治文日前準備都市計畫說明會資料，查詢大溪埔頂都市計畫公展網站資料，意外發現市府將民眾個資外流，「很震驚、不可思議」。

陳治文表示，她發現網站提供的公展內容，包括民眾的公務用土地謄本資料、人名及身分證字號、地址等重要個資，她發現異常查詢相關法令，都是公務機關有保護民眾個資義務，再查詢半年內的變更都計案，均無個資外洩情事，這次變更大溪都計案卻將民眾個資外洩，「太扯了」，根據公務員服務法規定公務員有保護個資義務，市府嚴重個資外洩顯然螺絲鬆動，該徹底檢討了。

「本來就不應該發生的事」，市府都發局長江南志表示，這次該局同仁犯錯就應該檢討，「保證不能再犯錯」，該次大溪公展個資因為同仁疏忽外洩，發現後立即撤回網站資料遮蓋彌補及紙本資料替換，該局長期來公展都有防呆機制，彌補錯誤之外，徹底檢討究竟那個環節出錯，檢討後再追究誰該負責行政責任和懲處，確保將來不再出錯。

市府工務局長汪在宙表示，經查該局交給都發局的正式公文紙本，相關地主資料均有遮蔽個資，都發局應公告公展遮蔽個資料，可能聯繫過程，都發局同仁拿到兩單位私下往來的電子檔，將未遮蔽的個資上傳PO到網站，造成疏失，違反公務人員服務法的確不應該，市府理應查明錯誤過程和原因後檢討究責。