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隨查即找停車率成長近40% 竹市將再增294席智慧停車柱

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市啟用306席智慧停車柱，讓民眾即查即找，免去繞路尋找停車位的困擾，實施至今平均停車使用率較原人工開單成長近40%。圖／新竹市政府提供
新竹市啟用306席智慧停車柱，讓民眾即查即找，免去繞路尋找停車位的困擾，實施至今平均停車使用率較原人工開單成長近40%。圖／新竹市政府提供

新竹市今年5月1日起在熱門商圈路段及學校家長接送區啟用306席智慧停車柱，讓民眾即查即找，免去繞路尋找停車位的困擾，實施至今平均停車使用率較原人工開單成長近40%，採用第三方支付繳費的比率平均約31%，也較其他縣市同系統智慧停車柱現場繳費比率平均20%為高，市府預計年底前完成600席智慧停車柱，實現智慧城市治理。

新竹市交通處長倪茂榮指出，市府在停車率高的路段導入智慧停車柱，舒緩停車開單員不足的情形，啟用約3周，平均停車率較原人工收費成長30%至40%，現場採用第三方支付繳費的比率平均約31%，單日最高達41.44%，開單紙張亦節省近3萬5千餘張，逐步落實無紙化及環保永續。

倪茂榮表示，市府初期提供LINE PAY、街口支付等第三方支付，也提供停車費現場繳費9折優惠，如今再新增悠遊付，盼持續導入多元支付，提高民眾現場繳費的便利性。

倪茂榮說明，去年8月市府首度引進智慧裝卸貨車格，透過AI車牌辨識計時收費，取代人工開單，同時非裝卸貨車輛停放將執行科技執法，避免裝卸貨車格長期被占用，也解決警察人力不足時無法到場取締的困擾，確保裝卸貨車輛有位可停，不用再違規停車。

新竹市交通處說明，今年5月1日擴大實施智慧家長接送區，在新竹女中及新竹國小上放學時段針對占用車輛執行科技執法，確保家長車輛有位可臨停接送學生，避免家長接送區被占用，被迫並排停車衍生事故風險，也減輕警察前往開單取締的負擔。

在非上放學時段，家長接送區以往劃設紅線禁止停車，實施智慧家長接送區後，便可開放一般民眾停車，發揮家長接送區停車效益，初期以宣導代替執法，也在地面標記家長接送時段與限停時間，提醒民眾依現場公告停車，以免受罰；市府亦接獲數所學校申請智慧家長接送區，6月1日起將逐步啟用。

新竹市政府預計年底前完成600席智慧停車柱，實現智慧城市治理。圖／新竹市政府提供
新竹市政府預計年底前完成600席智慧停車柱，實現智慧城市治理。圖／新竹市政府提供

停車費 新竹 車位

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