水公司5月29、30日停水施工 竹竹苗4300戶將停水6小時

停幾戶？

自來水公司第三區管理處將辦理苗栗縣頂埔加壓站及興華加壓站供電設備檢驗，新竹市、新竹縣及苗栗縣部分地區，5月29日上午8點至下午2點停水共6小時、30日下午1點至晚間7時也停水6小時；三區處請用戶及早儲水備用，兩天合計將停水4300戶，第一天900戶、第二天3400戶。

三區處表示，5月29日頂埔加壓站供電設備檢驗期間，停水時間從上午8點至下午2點，停水區域包括竹南鎮頂埔、公義、崎頂里及東崎頂、鳳梨坑、相思林、崎腳等地區。另外，新竹市香山區中華路5段、6段等地區水壓降低。

5月30日興華加壓站供電設備檢驗期間，下午1點至晚間7點停水6小時，停水區域包括苗栗縣頭份市新華、斗煥、珊湖、流東里等地區，另外新竹縣峨眉鄉富興村部分地區停水。

三區處提醒，受停水影響地區用戶請留意提早儲水備用，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，停水期間請將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸汙染發生。 此外，停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警，如未關閉抽水機電源，有可能導致馬達空轉過久產生高溫造成馬達損壞或引發火災。