快訊

日劇「麻辣教室GTO」資深男星心衰過世 享壽81歲

中捷緊急對講機長按3秒才通話 盧秀燕：研究縮短秒數

張齡予遇詐每張信用卡都被盜刷 追源頭「埋禍3個月」：懊悔沒有挺身而出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水公司5月29、30日停水施工 竹竹苗4300戶將停水6小時

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
水公司5月29、30日停水施工，竹竹苗部分地區分別停水6小時。本報資料照片
水公司5月29、30日停水施工，竹竹苗部分地區分別停水6小時。本報資料照片

停幾戶？

自來水公司第三區管理處將辦理苗栗縣頂埔加壓站及興華加壓站供電設備檢驗，新竹市、新竹縣及苗栗縣部分地區，5月29日上午8點至下午2點停水共6小時、30日下午1點至晚間7時也停水6小時；三區處請用戶及早儲水備用，兩天合計將停水4300戶，第一天900戶、第二天3400戶。

三區處表示，5月29日頂埔加壓站供電設備檢驗期間，停水時間從上午8點至下午2點，停水區域包括竹南鎮頂埔、公義、崎頂里及東崎頂、鳳梨坑、相思林、崎腳等地區。另外，新竹市香山區中華路5段、6段等地區水壓降低。

5月30日興華加壓站供電設備檢驗期間，下午1點至晚間7點停水6小時，停水區域包括苗栗縣頭份市新華、斗煥、珊湖、流東里等地區，另外新竹縣峨眉鄉富興村部分地區停水。

三區處提醒，受停水影響地區用戶請留意提早儲水備用，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，停水期間請將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸汙染發生。 此外，停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警，如未關閉抽水機電源，有可能導致馬達空轉過久產生高溫造成馬達損壞或引發火災。

停水 新竹 水公司 苗栗縣

延伸閱讀

北京前4月進出口 創歷史同期新高

台灣人愛出國！1地區卻沒人想去 過來人曝3原因：超麻煩

台電挖破仁武水管停水日確定 影響高雄11區19萬戶

搶修仁武自來水管 高雄19萬戶25日起停水36小時

相關新聞

桃園市政都計變更爆嚴重個資外洩 議員：太扯！無法接受

交通部高公局推動國道3號增設桃園八德交流道工程計畫，桃園市政府配合5月9日起辦理「變更大溪埔頂主要計畫案暨細部計畫案」公...

水公司5月29、30日停水施工 竹竹苗4300戶將停水6小時

自來水公司第三區管理處將辦理苗栗縣頂埔加壓站及興華加壓站供電設備檢驗，新竹市、新竹縣及苗栗縣部分地區，5月29日上午8點至下午2點停水共6小時、30日下午1點至晚間7時也停水6小時...

斥資140餘萬修復 寶山鄉熱門打卡點「種子星球來作客」即將重生

新竹縣寶山鄉最具代表性的熱門打卡點「種子星球來作客」裝置藝術，因多年風吹日曬雨淋，已腐朽破損不堪，面臨拆除命運，但鄉公所...

永安消防分隊舊址被指像廢墟 民代籲相關單位「不要再躺平」

桃園市新屋區永安消防分隊舊址位在中壢區漁會大樓及海螺文化體驗園區周邊，過去原考慮設為遊客中心，不過考量周邊景點已能提供，...

隨查即找停車率成長近40% 竹市將再增294席智慧停車柱

新竹市今年5月1日起在熱門商圈路段及學校家長接送區啟用306席智慧停車柱，讓民眾即查即找，免去繞路尋找停車位的困擾，實施...

大溪埔頂營區 打造社宅交通基地

桃園市政府與軍方合作大溪埔頂營區區段徵收工程，營區土地總面積13.64公頃，將斥資7.9億元打造埔頂社宅交通基地，預計2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。