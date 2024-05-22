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美國矽谷科技夏令營 26日新竹說明會
前進矽谷，科技最前線。聯合報有行旅與舊金山世界日報，再度攜手打造暑假最強《2024美國矽谷科技夏令營》，重點參訪知名企業美超微電腦和台達電子工業，還將拜訪兩家矽谷新創公司「 Taelor」和 「Yo-Kai Express 」; 與矽谷第一名高中機器人社團MVRT實作交流並和神經科學儀器公司Mindsall合作，進行兩天的腦波工作坊。營隊還安排加州兩大名校巡禮、四大博物館參觀、及看一場MLB和Top Golf的美式休閒體驗。
《2024美國矽谷科技夏令營》7月15日至7月30日，報名請洽（02）8643-3926、8643-3543，或瀏覽有行旅官網：https://pse.is/5ygaum。26日新竹舉辦說明會，另有台中、高雄場次。一對一說明會。歡迎洽詢。
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