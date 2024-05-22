學童魚刺卡喉 苗栗雙重防杜

苗栗縣政府今年針對學校營養午餐加碼每周供應2次高鈣午餐，希望孩子吃得更營養，不過縣長鍾東錦昨縣務會議揭露近期有小孩用餐時被魚刺卡喉嚨，幸緊急送醫平安無事。鍾東錦認為不能「因噎廢食」，要求學校選用細刺較少的魚種，並安排食魚教育，教學童怎麼吃魚，防杜類似意外。

「吃魚還是很重要的！」鍾東錦說，要求營養午餐供應商或學校廚工，選用魚骨較粗、細刺較少的魚種，並透過食魚教育教怎麼吃魚。

教育處指出，規畫食魚教育課程，指導學生魚類知識、挑刺吃魚。

若吃魚不慎造成魚刺卡在口腔或咽喉，苗栗市舒康診所耳鼻喉科主任黃山崧說，催吐或吞飯，可能會衍生魚骨刺傷，導致傷口腫脹等二次傷害，最好盡速就醫。