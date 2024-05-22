客雅溪變牛奶河 工程行洗殘漆釀禍

新竹市客雅溪前天出現不明乳白色液體，被染成「牛奶河」，竹市環保局稽查發現竟是某工程行員工清洗工具殘漆釀禍，將對業者開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。至於新竹縣芎林鄉一處廢木材堆置場連日悶燒造成空汙，縣府環保局強調將依法嚴懲業者，若非屬農業使用，將限期改正。

有網友在臉書社團「新竹大小事」貼文指出，客雅溪不明原因成了牛奶河，近年客雅溪經過整治，有很多水鳥和溪底生物生存，呼籲市府應嚴懲不肖工廠。

新竹市環保局說明，前天稽查檢測客雅溪當賢橋下游現場水質，水溫、酸鹼度、導電度、溶氧等尚無異常，另採樣懸浮固體、化學需氧量、氨氮及重金屬等送檢驗，待後續結果出爐確定裁罰金額。除了開罰，已要求清除客雅溪岸邊殘留白色廢水，如屆期未完成改善，將按次處罰。

廢木材場復燃 竹縣嚴懲

此外，新竹縣芎林鄉倒別牛廢木材堆置場上周五發生火警，經灌救持續悶燒3天於前天凌晨復燃，縣、市環保局持續監測周遭空氣品質，並提醒位在下風處的竹北市及新竹市民應盡量關閉門窗。

環保局說明，將待火勢控制後，依法嚴懲。另縣府農業處強調，業者在農牧用地上堆木材，沒有加工行為，後續依個案狀況審認，若認定非屬農業使用，應限期改正。