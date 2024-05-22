石門水情「審慎樂觀」 桃園持續輪灌

農水署石門管理處八德、大溪灌區日前因員樹林支渠供水不及，造成農田龜裂，在北水分署恢復農業供水後初步解渴，解決一期稻農業用水需求，南北桃灌區持續輪灌。石門水庫昨天零星降雨，蓄水量6460萬噸比去年同期蓄水量6930萬噸差不多，北水分署對石門水庫水情「審慎樂觀」。

桃園市石門水庫受近日降雨減少影響，水位及蓄水量緩緩下降，與5月9日最高水位下降1.1公尺、蓄水量銳減近490萬噸，但仍較4月23日今年最低水位、蓄水量高出許多，水情相對穩定。

水利署北區水資源分署表示，石門水庫從4月下旬至5月初降雨以來，一口氣增加2000多萬噸水量；因應桃竹農業供灌，桃園管理處輪到昨天停灌，石門管理處則供水南桃園一期稻20多萬噸。

北水分署指出，桃園管理處維持「供2停4」，石門管理處維持「供2停8」，解決一期稻用水需求。石門管理處也說明，八德、大溪的員樹林支渠灌區缺水問題，近日已供水解決，北水分署配合南北桃園灌區輪灌，昨天輪到南桃園的楊梅、富岡及湖口農田灌區供水。