大溪埔頂營區 打造社宅交通基地

桃園市政府與軍方合作大溪埔頂營區區段徵收工程，營區土地總面積13.64公頃，將斥資7.9億元打造埔頂社宅交通基地，預計2027年5月完工，民代、居民都期望盡快完工、施工避免擾民。市長張善政昨出席開工典禮，強調此處為「大溪寶地」，除了延伸捷運綠線，也將兼顧保留生態環境。

位於大溪埔頂都市計畫區的國防部營區搬至八德後，市府為解決過去營區阻隔的交通問題，與軍方合作推動埔頂營區區段徵收開發計畫。區段徵收啟動將規畫住宅區、拓寬仁和路和興建多條24公尺道路與公園，還有與捷運系統共構的客運轉運站。

當地市議員陳治文說，樂觀此地建置埔頂轉運站，由於員樹林、仁和地段為通往台66與國3必經道路，為避免施工衝擊，提醒市府做好配套。市議員李柏坊也肯定，大溪埔頂營區交通點位好，未來建構客運轉運站，又有綠線捷運經過，勢必帶動大溪區域發展。

大溪區仁武里長邱詠峻與周邊居民都期待軍營土地活化開發，邱詠峻說，該區車輛流量大，經常塞車里民，居民等動工等很久了，期盼工程如期如質完工。

張善政昨與軍備局副局長王德本、民代多人動土。張善政說，此處大溪寶地區段徵收開工是大溪發展重要里程碑，未來將迎來優異的交通轉運機能與住宅環境。