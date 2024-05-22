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機捷山鼻站重劃區 挨批7年不見發展

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園機捷山鼻站重劃區大樓離軌道近，議員認為必須裝隔音牆才能有效降低噪音。圖／桃園市議員錢龍提供
桃園機捷山鼻站重劃區大樓離軌道近，議員認為必須裝隔音牆才能有效降低噪音。圖／桃園市議員錢龍提供

桃園機場捷運通車7年，其中位於蘆竹區的A10山鼻站被詬病重劃區整體發展「空空如也」，昨天不僅民代疾呼爭取高架軌道橋下閒置空間活化、設隔音牆未受重視等，里長也埋怨高架下方人行道違停、堆置垃圾無人管。市長張善政總質詢答詢強調，會整體檢討需求，盡快改善處理。

市議員錢龍表示，好不容易TPASS帶來了通勤人潮，機捷往龜山、林口雙北尖峰時段的加班車也從A10山鼻站發車，但A10站出入口對面的空間現況雜草叢生，建議在橋下闢建運動空間打造遊戲場、市集，同時建立捷運與客運接駁、YouBike的交通網絡。

蘆竹區山鼻里長張寶龍說，過去就反映希望機捷山鼻站高架軌道橋下的閒置空間，能活化做停車場、運動場或遊憩空間，但是三講四講也沒人理。還有高架下平面道路旁人行道運動鄉親不少，現在常被違停、建商堆放建材和廢棄物與垃圾一樣沒人管，警方取締有改善，過一陣子又「復原」。

不僅如此，錢龍也提到，機捷A10山鼻站未設置臨時接送區，造成接送車輛與公車互相爭道，還有公車經常在南山路三段與機捷路二段路口大迴轉，衍生交通事故，交通局應該重視周邊用路安全。

機捷噪音持續困擾地方，錢龍、張寶龍都反映提到，山鼻站的重劃區有30多公頃，現在建案交屋一個接一個，未來還要蓋社宅，桃捷公司用磨軌與降速方式降噪效果不好，絕對有必要加設隔音牆。

張善政昨天在議事堂上允諾會檢討隔音牆需求，錢龍表示，這兩天會邀集交通局、桃捷公司現勘找出解決問題的對策。

交通局長張新福答詢，YouBike可以調整位置，也可以考慮利用閒置空間設置停車場，交通局也說明，其餘涉及動線調整與桃捷公司、工務局等單位權責，會在會勘時討論。

人行道 機場捷運 機捷

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