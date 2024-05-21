桃園楊梅3大特色活動經費大縮水？市府：整體費用沒少

桃園市議員鄭淑方今天在議會總質詢指出，楊梅區仙草花節、富岡鐵道藝術節、牛奶節3大節日帶動在地產業發展，但今年的預算卻全數縮減，非常不應該。

鄭淑方強調，仙草花是楊梅特色農產，歷年活動預算是1500萬元，今年卻縮減到900萬，鐵道藝術節更從2000萬元預算大砍到600萬；而牛奶節直接被「合併」依附在「畜產嘉年華」，失去宣傳在地酪農業的機會。鄭淑方舉例日本的紫藤花，荷蘭的鬱金香都已經做出國際知名觀光品牌，楊梅非常有機會結合各種觀光資源，以活動的方式帶動地方發展，不應縮減活動經費。

農業局長陳冠義表示，整體經費並未減少，只是今年度用於活動轉型，轉型主要考量是附近停車場、種植地改種植火龍果或其他景觀作物，且此區域為楊梅通往新竹縣湖口的重要幹道，過去辦活動有交通及居民出入問題，因此市府將相關經費用於轉型，包含補助附近12座農場，投入種植、食農教育、改善環境等。至於仙草花為經濟作物，開花後無法食用，大量種植對產值的助益不大，轉型也是為了長期經營，目前已與在地里長及休閒農業區業者討論將經費作更廣泛的運用。

張善政表示，今年仙草花節活動預算一樣1500萬元未減少，包含農發基金400萬元、食農教育100萬元，另農村小旅行的部分市府也會加碼。

對富岡鐵道藝術節名稱更換、活動轉型及預算刪減議題，文化局長邱正生說明，過往每屆約投入約1千多萬元製作裝置藝術，歷年活動已留下相當多裝置藝術，考量腹地空間有限，今年經費刪減主要是不再製作新的裝置藝術，將規畫已設置地景藝術裝置導覽解說。今年也規畫其他活動加強鐵道元素，以鐵道與民眾生活記憶為主題，有移動劇場、主題市集及特色遊程等多樣活動，邀請「藝術綠洲」創作徵件計畫」、藝術巡演，並搭配楊梅區公所鐵道邊有藝術等活動，另在市集商家的部分會加強與在地連結。

還有楊梅酪農觀光產業，鄭淑方建議續辦「牛奶節」，帶動楊梅休閒觀光經濟。張善政答詢桃園酪農以契作為主，許多大品牌的牛奶產品來自楊梅，過去市府辦「牛奶節」，但民眾在市面上買不到桃園品牌的牛奶，活動效益不明，後續會請農業局與當地農會溝通打造桃園在地牛奶品牌，並規畫行銷通路。陳冠義補充說明牛奶節沒停辦，而是併入「畜產嘉年華」一樣在楊梅舉辦。