快訊

康橋校車連2個月車禍 新北市府說重話：不排除命其停召

雨勢不歇人潮不減…朝野挑燈夜戰審國會改革法案 立法院外萬人集結抗議

中職／違紀遭開除後 黃勇傳22日現身說明財務狀況

桃園楊梅3大特色活動經費大縮水？市府：整體費用沒少

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員鄭淑方指楊梅三大特色活動經費明顯縮水，市長張善政、農業局長陳冠義說明整體費用未少，仙草節一樣是1500萬元。圖／桃園市議會直播畫面
議員鄭淑方指楊梅三大特色活動經費明顯縮水，市長張善政、農業局長陳冠義說明整體費用未少，仙草節一樣是1500萬元。圖／桃園市議會直播畫面

桃園市議員鄭淑方今天在議會總質詢指出，楊梅區仙草花節、富岡鐵道藝術節、牛奶節3大節日帶動在地產業發展，但今年的預算卻全數縮減，非常不應該。

鄭淑方強調，仙草花是楊梅特色農產，歷年活動預算是1500萬元，今年卻縮減到900萬，鐵道藝術節更從2000萬元預算大砍到600萬；而牛奶節直接被「合併」依附在「畜產嘉年華」，失去宣傳在地酪農業的機會。鄭淑方舉例日本的紫藤花，荷蘭的鬱金香都已經做出國際知名觀光品牌，楊梅非常有機會結合各種觀光資源，以活動的方式帶動地方發展，不應縮減活動經費。

農業局長陳冠義表示，整體經費並未減少，只是今年度用於活動轉型，轉型主要考量是附近停車場、種植地改種植火龍果或其他景觀作物，且此區域為楊梅通往新竹縣湖口的重要幹道，過去辦活動有交通及居民出入問題，因此市府將相關經費用於轉型，包含補助附近12座農場，投入種植、食農教育、改善環境等。至於仙草花為經濟作物，開花後無法食用，大量種植對產值的助益不大，轉型也是為了長期經營，目前已與在地里長及休閒農業區業者討論將經費作更廣泛的運用。

張善政表示，今年仙草花節活動預算一樣1500萬元未減少，包含農發基金400萬元、食農教育100萬元，另農村小旅行的部分市府也會加碼。

對富岡鐵道藝術節名稱更換、活動轉型及預算刪減議題，文化局長邱正生說明，過往每屆約投入約1千多萬元製作裝置藝術，歷年活動已留下相當多裝置藝術，考量腹地空間有限，今年經費刪減主要是不再製作新的裝置藝術，將規畫已設置地景藝術裝置導覽解說。今年也規畫其他活動加強鐵道元素，以鐵道與民眾生活記憶為主題，有移動劇場、主題市集及特色遊程等多樣活動，邀請「藝術綠洲」創作徵件計畫」、藝術巡演，並搭配楊梅區公所鐵道邊有藝術等活動，另在市集商家的部分會加強與在地連結。

還有楊梅酪農觀光產業，鄭淑方建議續辦「牛奶節」，帶動楊梅休閒觀光經濟。張善政答詢桃園酪農以契作為主，許多大品牌的牛奶產品來自楊梅，過去市府辦「牛奶節」，但民眾在市面上買不到桃園品牌的牛奶，活動效益不明，後續會請農業局與當地農會溝通打造桃園在地牛奶品牌，並規畫行銷通路。陳冠義補充說明牛奶節沒停辦，而是併入「畜產嘉年華」一樣在楊梅舉辦。

桃園 牛奶 鐵道

延伸閱讀

提升視障者安全 桃園再增11處有聲號誌、解決夜間噪音

楊梅色廟公藉機性侵信眾姊妹花104次 法官輕判10年

楊梅某中小學驚傳採購弊案 退休校長、組長均涉入

2025台灣燈會在桃園 議員點出增加經費、缺乏主燈與交通壅塞3難題

相關新聞

苗縣查定房屋稅額…竹南居首 銅鑼「增長金額暴增」超越頭份

今年房屋稅5月已開徵，苗栗縣竹南鎮人口已突破9萬，增加的房屋稅金額居全縣之冠，達到2624萬多元，但人口僅1萬6000多...

桃園交通局疏導收反效果？國2周邊道路驚見整排逆向車

桃園市交通局為改善八德區和平路680號至720號路段交通安全與順暢，日前將雙線雙向道路改為由西向東的單行道，辦法實施至今...

桃園楊梅3大特色活動經費大縮水？市府：整體費用沒少

桃園市議員鄭淑方今天在議會總質詢指出，楊梅區仙草花節、富岡鐵道藝術節、牛奶節3大節日帶動在地產業發展，但今年的預算卻全數...

提升視障者安全 桃園再增11處有聲號誌、解決夜間噪音

桃園市交通局為有效提升視障者通行安全，自前年起於桃園市內14處路口設置有聲號誌，先前部分路口因夜間聲音過大影響周遭住戶，...

桃園埔頂區徵工程動工打造社宅交通基地 張善政：大溪寶地

桃園市長張善政今天下午至大溪區主持大溪埔頂營區區段徵收工程開工動土典禮，這塊過去的營區土地總面積13.64公頃，將斥資7...

新竹市科技追查欠稅車 去年查獲5339件開罰970萬

2024年使用牌照稅4月開徵。新竹市稅務局表示，今年開徵車輛計16萬8942輛及稅額14億1916萬元，統計至5月15日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。