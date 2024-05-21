掌握關鍵錄音？傳新竹女警兼差「單純愛打砲」？警：仍在釐清真實性

新竹縣竹北警分局傳出疑似一名女警執勤時離轄到新竹市一家護膚店兼差，遭新竹市警方臨檢查獲，不過，竹北警方今天掌握一段關鍵錄音檔，還原臨檢當天過程，錄音中更稱「警察小姐單純是晚上來兼差、單純愛打砲」，對此竹北警方表示「仍在釐清真實性」。

竹北警分局表示，網路流傳一段疑似涉嫌性交易護膚店樓上店家所外流的錄音，描述警方前往護膚店臨檢當天的情況，其真實性並不可考，因內容與業者及涉事女警說法有極大出入，警方盼持續釐清事件真相，清查究竟有無涉及性交易，若查證屬實，會立即汰除涉事女警。

據警方掌握的關鍵錄音檔中描述，聲源來自護膚店樓上3樓店家，稱護膚按摩店在1、2樓經營「有做純的也有不純的」，上周新竹市警方例行臨檢，臨檢時卻有名護膚店小姐「不知幹嘛很緊張，一直要往3樓衝，還拜託借她躲」，但因為該名小姐不說為什麼要躲起來，所以3樓店家並沒有讓該女子躲。

錄音檔中稱，沒想到隔天臨檢員警打電話給按摩店，說要找按摩店負責人，跟按摩店負責人詢問「你知道你們有一個小姐是警察嗎」，讓按摩店工作人員很震驚「到底是誰？是來做臥底的是不是」，後來才問到其中一個小姐確定是警察。

錄音檔中還透露「不過這個小姐也不是來做臥底的，單純是晚上來兼差、單純愛打砲」，更爆出「那個警察小姐她接S（全套性交易）是接最多單的」。對此，竹北警分局不予置評，強調事件真相仍需要釐清。