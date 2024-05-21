提升視障者安全 桃園再增11處有聲號誌、解決夜間噪音

桃園市交通局為有效提升視障者通行安全，自前年起於桃園市內14處路口設置有聲號誌，先前部分路口因夜間聲音過大影響周遭住戶，交通局也調整開啟時間應變。今年將再增設11處聲音號誌，其中桃園大園地區已完成3處，其餘中壢、楊梅、大園及桃園區將於5月底完成。

有聲號誌主要依綠燈通行方向播放不同聲響，視障朋友可利用感應器或觸壓安裝於路口的按鈕，獲得導引聲響服務，確保不會因為環境噪音而錯過重要的過馬路訊息，提升視障用路人的安全性。

桃園市的視障者有逾3500人，截至去年底，全桃園共設置14處，今年則要再設置11處。市議員彭俊豪說，過去有不少視障團體希望市府能更落實道路安全，因此協助爭取捷運領航站、高鐵北路二段、領航北路四段路口以及高鐵北路二段、大成路一段路口增設有聲號誌，讓大眾運輸工具通行的重點區域視障者能更加安全通行。

彭俊豪表示，台灣常常被說是行人地獄，因此中央及地方政府，都需從立法與交通工程等面向持續改善，並針對不同的族群給予更多的協助，讓大家出門在外都能更安全。

交通工程科長曾啟倫表示，前年跟去年陸續在桃園設置了14組聲音號誌，分為南北向及東西向不同的聲音，讓視障者能區分。先前設置有些民眾認為夜間聲音過大會影響睡眠品質，導致選點上有些困難，後續則視各路口調整聲音號誌開啟時間，來保障民眾休息及視障權益者權益。